Voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was het behalen van de pole position in Hongarije het sleutelmoment om bij te tekenen bij Mercedes. De Brit twijfelde lang over zijn toekomst in de sport, maar legt bij Sky Sports Italië uit waarom hij heeft gekozen voor een verlenging.

Tijdens het raceweekend in Italië werd bekend dat Hamilton, maar ook teamgenoot George Russell hun dienstverband bij Mercedes hebben verlengd. Beide heren blijven nog minimaal tot het einde van 2025 bij het Duitse team. Hoewel het voor Russell niet echt een verrassing was, was dat bij Hamilton wel anders. Mercedes is momenteel niet het team waarmee het kampioenschap kan worden behaald en Hamilton heeft al meerdere keren aangeven dat hij nog altijd mikt op titel nummer acht.

Twijfels

Voordat de Brit zijn krabbel onder de verlenging had gezet, twijfelde hij nog flink. "Er gaan zoveel dingen door je hoofd als het fout gaat. Je begint jezelf zoveel vragen te stellen over de omgeving waarin je zit, of je niet te lang bent gebleven en of je niet te lang in het team bent gebleven", zo waren de gedachten. Daarnaast had Hamilton het gevoel dat de chemie met Mercedes misschien was uitgewerkt. "Hebben ze [Mercedes] een fris iemand nodig? Ze willen me houden, maar ze houden van me, dus doen ze me een plezier of verdien je echt het plekje? Er zijn zoveel dingen die je jezelf afvraagt."

"Zo speciaal"

Aan al die twijfels kwam voor Hamilton een eind, toen hij de pole position wist te veroveren in Hongarije. "Het was zo speciaal. Tot rust komen en beseffen 'nee, dit is waar we naartoe gaan, we zitten hier samen in, we gaan er komen' en dan krijg je een poleposition." Dat was voor de Brit dan ook de bevestiging om nog twee jaar aan zijn Formule 1-loopbaan te plakken. "Dat herinnerde me aan het verleden en bevestigde voor mij dat ik nog steeds heb wat nodig is om vooraan mee te doen."