Dit zijn twee records van Schumacher die Verstappen kan verbreken in Singapore

Vincent Bruins

Zaterdag 9 september 2023 08:51 - Laatste update: 08:51

De Grand Prix van Singapore staat voor volgende week alweer op de planning. Tijdens het Formule 1-raceweekend in de Aziatische stadstaat kan Max Verstappen twee records verbreken die momenteel nog in handen zijn van Michael Schumacher.

Verstappen en Red Bull Racing verbreken al het ene record na het andere. Dat is ook niet gek in een seizoen waarin het team, in de tot nu toe veertien verreden wedstrijden, nog geen enkele keer is verslagen. De Nederlander sleepte zijn tiende achtereenvolgende overwinning binnen op Autodromo Nazionale Monza vorige week, waarmee een record dat tien jaar lang in handen was van Sebastian Vettel, werd verbroken. Red Bull verbrak op de Hungaroring een soortgelijk record voor teams. McLaren behaalde elf zeges op rij in 1988, maar bij de energiedrankfabrikant staat de teller inmiddels op vijftien.

Meeste achtereenvolgende top twee resultaten

Ook tijdens de Grand Prix van Singapore kan Verstappen dus records verbreken en in dit geval zijn het er twee die nu nog in handen zijn van zevenvoudig wereldkampioen en voormalig Jordan-, Benetton-, Ferrari- en Mercedes-coureur Michael Schumacher. Laatstgenoemde behaalde de meeste achtereenvolgende finishes in de top twee in 2002 met vijftien. Dat seizoen pakte hij elke Grand Prix een podium en alleen in Maleisië was het een derde plaats. Van Brazilië, de derde race van 2002, tot en met Japan, de seizoensfinale, kwam de Duitser elke keer als eerste of tweede over de streep. Bij Verstappen staat de teller inmiddels ook op vijftien. Na de São Paulo Grand Prix van 2022, waarin de Nederlander als zesde finishte na contact met Lewis Hamilton, heeft hij dertien keer gewonnen en is hij tweemaal tweede geworden. Door ook in Singapore als eerste of tweede te eindigen, verbreekt Verstappen dit record van Schumacher.

Achtereenvolgende pole positions omzetten in overwinningen

Schumacher deelt ook het record van de meeste achtereenvolgende pole positions omzetten in overwinningen op rij met Verstappen. In 2003 behaalde Schumacher vier pole positions en deze zette hij allemaal om in zeges. In 2004 pakte hij ook overwinningen in alle acht Grands Prix die hij vanaf pole position was aangevangen. In het volgende weekend waarin hij de pole had, Hongarije in 2005, werd hij tweede en daarmee bleef de teller op twaalf. Ook Verstappen heeft zijn laatste twaalf pole positions om kunnen zetten in overwinningen. Als de Nederlander in Singapore sneller is dan wie dan ook in de kwalificatie en de volgende zondag ook wint, dan verbreekt hij het record met dertien.