Jeen Grievink

Vrijdag 8 september 2023 16:35 - Laatste update: 16:35

Het Formule 1-team van Scuderia AlphaTauri is flink aan verandering onderhevig. De renstal zal volgend seizoen onder een andere naam opereren en teambaas Franz Tost geeft het stokje door aan Laurent Mekies. Peter Bayer is de nieuwe CEO van het juniorenteam. Maar wie zitten er in 2024 achter het stuur?

Er vinden veel verschuivingen plaats binnen AlphaTauri en ook de coureurs lijken niet buiten schot te blijven. Nadat eerder dit seizoen Nyck de Vries al uit zijn stoeltje werd gehaald, is het nog maar de vraag of de huidige twee rijders, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda, wel mogen blijven zitten. Beiden hebben nog geen contract voor volgend seizoen op zak. En dat terwijl Liam Lawson ook nadrukkelijk op de deur klopt. De geruchten gaan alle kanten op, mede ook vanwege de onzekere situatie van Sergio Pérez bij Red Bull. Wordt er iemand van AlphaTauri doorgeschoven naar de hoofdmacht? Zo ja, komend seizoen al of pas in 2025? Bayer, CEO van AlphaTauri, laat in ieder geval doorschemeren dat hij Ricciardo graag wil behouden voor zijn team.

Artikel gaat verder onder video

Past Ricciardo (34) wel in filosofie AlphaTauri?

AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, heeft altijd gediend als opleidingsinstituut van Red Bull Racing. Met Ricciardo aan boord schiet men dit doel voorbij. De Australiër is immers al 34 jaar oud. Als Bayer door PlanetF1.com geconfronteerd wordt met dit feit, zegt hij het volgende: "Mijn overtuiging is dat we vanzelfsprekend niet alleen maar jonge coureurs kunnen opleiden, maar ook competitief moeten zijn. Ik denk dat je tegenwoordig, om competitief te kunnen zijn, één ervaren coureur en één jonge coureur nodig hebt."

CEO AlphaTauri hint op aanblijven Ricciardo in 2024

En met dat in het achterhoofd, lijkt Bayer zich hard te willen maken voor het behoud van Ricciardo in 2024. De CEO wil een ervaren coureur naast een rookie. "Dat is echt wat ik probeer te bereiken, om een ervaren en een jonge coureur te hebben. Want dan leert de jongere meer van de ervaren en de ervaren helpt ons. Daniel heeft ons bijvoorbeeld enorm geholpen bij het afstellen van de auto", zo zegt Bayer. "Dus terwijl wij feedback geven aan een jonge coureur, geeft de ervaren coureur ons feedback. Ik ben ervan overtuigd dat je die twee nodig hebt."