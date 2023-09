Brian Van Hinthum

Zaterdag 9 september 2023 07:59

Helmut Marko heeft zich met zijn 'racistische' uitspraken over Sergio Pérez de woede van veel mensen op de hals gehaald. De Oostenrijker heeft inmiddels zijn excuses uitgesproken over zijn opmerkingen bij ServusTV, maar de Mexicaanse Grand Prix vraagt nu middels een officieel statement ook om maatregelen.

De rel rondom de Red Bull-adviseur ontstond nadat hij tijdens een uitzending op ServusTV een aantal bijzondere opmerkingen maakte om de afwisselende prestaties van zijn coureur te beschrijven. "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max of Sebastian was", zei Marko onder meer in die uitzending. De opmerking zorgde voor veel woede en verbazing op het internet, daar het volgens mensen een 'racistische' reactie betrof én Mexico daarnaast niet eens in Zuid-Amerika ligt.

Artikel gaat verder onder video

Statement

De woorden van Marko zijn in Mexico in ieder geval in het verkeerde keelgat geschoten. De organisatie van de Mexicaanse Grand Prix heeft middels een statement namelijk de acties van de Red Bull-adviseur bekritiseerd. "Wij van de Mexicaanse Grand Prix spreken onze support uit voor de Mexicaanse coureur, Sergio Checo Pérez. Ongepaste opmerkingen hebben geen plek in welke omgeving dan ook, net als in sport. Het is belangrijk dat er maatregelen worden genomen om dit soort dingen te voorkomen en willen verontschuldigingen daar waar nodig", begint het statement.

Respectvollere omgeving

Het betoog vervolgt: "We nodigen iedereen uit om een respectvollere en verenigdere omgeving te bouwen in de Formule 1, waarin gezonde competitie zowel op als naast de baan gepromoot wordt", besluit men. Marko maakte vrijdag inmiddels excuses via ServusTV na zijn uitspraken. "Ik wil graag mijn excuses maken voor mijn beledigende opmerking. Ik wil helemaal duidelijk maken dat ik vind dat we mensen niet kunnen generaliseren op basis van land, ras of etniciteit. Ik probeerde een punt te maken dat Checo schommelingen in zijn prestaties had dit jaar, maar het was verkeerd om dit toe te schrijven aan culturele erfenis", zo las het statement.