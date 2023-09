Brian Van Hinthum

Zaterdag 9 september 2023 06:59

Max Verstappen gaat inmiddels als tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 door het leven, maar heeft daarvoor ook in zijn jeugd een hoop op moeten geven in vergelijking met zijn leeftijdgenoten. De Nederlander doet een boekje open over zijn jonge jaren en vertelt dat hij nooit een seconde spijt heeft gehad.

Verstappen is vanuit de harde leerschool van vader Jos Verstappen door de jaren heen in zijn jeugd uiteindelijk uitgegroeid tot één van de grote coureurs op aarde. De opvoeding, gecombineerd met het talent dat hij meegekregen heeft van beide ouders, heeft hem inmiddels al twee wereldtitels opgeleverd. De derde wereldtitel op rij lijkt er echter ook met grote snelheid aan te komen en dus kun je stellen dat de - soms ook bekritiseerde - werkwijze van Jos een groot aandeel heeft gehad in de successen van Verstappen.

Jeugd van Verstappen

Het betekende ook dat hij een hoop moest opgeven in zijn jeugd om zijn droom te achtervolgen. In gesprek met RaceFans vertelt Verstappen dat hij altijd open stond om sommige 'normale' zaken als school en vrienden op te geven en doet een boekje open over zijn jeugd. "Ik wilde hier zijn. Ik wilde in de Formule 1 terechtkomen. Mensen vragen mij vaak of ik het niet miste om uit te gaan met vrienden. Natuurlijk kon je dat niet zo vaak doen als andere mensen. Maar ik vond dat allemaal prima, want mijn meeste vrienden waren sowieso al uit de racerij", stelt de Red Bull-coureur.

Missen van school

Verstappen vervolgt: "Ik wist waar ik voor werkte, dus ik wilde die kant van mijn leven graag opgeven omdat ik toch genoot van wat ik deed. Voor mij was het dus niet lastig om dat te laten lopen." Uitgerekend Adrian Newey plaatste het jaar voor Verstappen zijn debuut in de Formule 1 vraagtekens bij de uren school die jeugdige coureurs missen in het najagen van hun droom. "Mensen klagen altijd dat coureurs school missen wanneer ze de Formule 1 najagen. Maar school kun je altijd afmaken. Dat is niet iets wat maar één keer langskomt. De kans om de Formule 1 te halen komt wél maar één keer langs."