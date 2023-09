Vincent Bruins

Fernando Alonso hoopt dit jaar nog een Grand Prix op zijn naam te kunnen schrijven. De Aston Martin-coureur reageerde op een uitspraak die hij deed via de boardradio na de Dutch Grand Prix, en vertelde wat hij zal doen, als hij eindelijk zij-aan-zij vecht met Max Verstappen.

Alonso maakt een veel beter seizoen mee dan we van tevoren ooit hadden kunnen bedenken. Na de Britse Grand Prix, de tiende wedstrijd van 2023, had hij in zijn eentje al meer punten gescoord van Aston Martin in totaal in 2021 en 2022. De tweevoudig wereldkampioen heeft vier derde plaatsen en drie tweede plaatsen behaald. Alonso heeft een aantal sterke raceweekenden meegemaakt waarin hij redelijk dichtbij de overwinning kwam. Maar om te zegevieren in de Formule 1, moet je langs Verstappen zien te komen. Red Bull Racing heeft namelijk elke race tot nu toe gewonnen.

Verstappen onverslaanbaar

"Er zijn een aantal weekenden waar we dichterbij lijken te komen," zo begon Alonso tegenover motorsport.com. "Voor mijn gevoel zaten in Zandvoort, of laten we zeggen met alle drie P2-resultaten, zaten we dichtbij de overwinning. We vechten tegen de uitstekende Max en Red Bull, [die zijn] onverslaanbaar. We zitten soms zo dichtbij, maar we hebben dat extra stapje qua prestaties nodig, ook een beetje qua geluk, en qua timing van de pitstop of iets dergelijks." De Spanjaard liet weten positief te zijn na Zandvoort. Helaas maakte hij vervolgens een minder weekend in Italië op Monza mee waarin hij als negende over de streep kwam.

Extra risico

Na de Dutch Grand Prix, waarin hij als tweede over de streep kwam, zei Alonso over de boardradio: "Binnenkort gaan we een race winnen, we komen dichterbij". De Aston Martin-coureur legde daarover uit: "Elke keer dat ik de radio gebruik, dan denk ik dat ik tegen mijn engineer praat, en ik vergeet steeds dat ik tegenover iedereen in de wereld spreek, en ik zou graag willen dat dat soort uitspraken privé blijven. Maar dat was wel mijn gevoel en ik hoop in de komende races weer in een positie te staan waarin we kunnen vechten en de kans te hebben om zij-aan-zij te gaan met Max, en op dat moment moet ik misschien wat extra risico nemen."