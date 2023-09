Vincent Bruins

Zaterdag 2 september 2023 14:24 - Laatste update: 14:25

Lewis Hamilton zullen we na 2023 nog minstens twee seizoenen bij de Zilverpijlen zien. De zevenvoudig wereldkampioen heeft namelijk een contractverlenging getekend bij Mercedes. Fernando Alonso reageerde op het nieuws.

Afgelopen donderdag was de kogel dan eindelijk door de kerk: na maanden van speculaties heeft Hamilton zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij het Duitse team. De Brit hoopt nog een achtste wereldtitel binnen te kunnen slepen en dat wil hij niets liever doen dan met Mercedes. Ook teamgenoot George Russell heeft een verlenging gekregen voor tot en met eind 2025.

Hamilton of F2-talent?

Alonso vindt het meer dan logisch dat Mercedes heeft gekozen om Hamilton een contractverlenging aan te bieden: "Ik heb nog nooit een rally-, MotoGP of Formule 1-team de langzaamste van twee coureurs zien kiezen en dat blijft ook zo. Als ik nu teambaas was en ik moest kiezen tussen Hamilton of de jongste coureur op de grid of een veelbelovende Formule 2-coureur, dan ga ik voor Hamilton totdat ik 80 jaar oud ben, of totdat iemand me laat zien dat er iemand sneller is dan Hamilton. Tot nu toe heeft niemand dat nog laten zien," zo legde de Aston Martin-coureur uit tegenover Mundo Deportivo.

Niemand zo snel als Hamilton

"Leeftijd kan een probleem zijn," vervolgde Alonso. "Je ziet wel eens dat de motivatie minder wordt, dat iemand niet langer 100% presteert of zich volledig kan concentreren, dat er zorgen buiten F1 komen. Dat kan met de leeftijd komen, ook omdat we zoveel reizen en vanwege het leven dat we leiden. Maar in het geval van Hamilton; hij blijft op de volle 100% presteren en zijn leven draait alleen maar om F1, net als bij mij het geval is. Als er iemand sneller is, dan zou ik er pas over praten, maar momenteel is Hamilton sneller dan wie dan ook."