Jan Bolscher

Woensdag 6 september 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws vanuit Viaplay: de streamingsdienst heeft bekendgemaakt wie tijdens de laatste vijf races als presentator zal fungeren, vanwege het zwangerschapsverlof van Amber Brantsen. Verder heeft Helmut Marko een behoorlijke sneer uitgedeeld richting Sergio Pérez, heeft Nico Rosberg uitgehaald naar zowel Toto Wolff als Max Verstappen, en heeft een vriend van de familie Schumacher gesproken over de helaas "hopeloze toestand" waarin de zevenvoudig wereldkampioen zich begeeft. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay maakt tijdelijke plaatsvervanger Amber Brantsen bekend

Na het raceweekend in Qatar zal Amber Brantsen haar post als Formule 1-presentatrice tijdelijk verlaten om met zwangerschapsverlof te gaan. De streamingsdienst heeft inmiddels bekendgemaakt wie haar plaats tijdelijk zal overnemen: de Arnhemmer Koen Weijland. Weijland verzorgt momenteel de presentatie rondom de voetbaluitzendingen bij Viaplay, maar viel al eens eerder in tijdens de uitzendingen rondom de testdagen voorafgaand aan het seizoen in Bahrein. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Marko neemt Pérez onder vuur

Waar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner de pers recent er nog maar eens van verzekerde dat Sergio Pérez gewoon in de Red Bull zal zitten in 2024, heeft Helmut Marko besloten de geruchtenmolen nog maar eens een zwieper te geven. "Sergio is inconsistent. Hij is niet altijd gefocust. Hij heeft een contract tot en met 2024 en Lando Norris heeft er een [bij McLaren] tot eind 2025", speculeert de Oostenrijker tegenover ServusTV. "Het is jammer dat zijn contract nog zo lang loopt, want hij zou zeker één van de kandidaten zijn." Het hele artikel lezen? Klik hier.

F1-journalist en goede vriend familie Schumacher: 'Situatie Michael is hopeloos'

Formule 1-journalist en goede vriend van Michael Schumacher Roger Benoit heeft in een interview met het Zwitserse Blick verteld dat de zevenvoudig wereldkampioen zich in een "hopeloze situatie" begeeft. In een interview met het Zwitserse Blick wordt hem gevraagd of hij weet hoe het met de Duitser gaat sinds het ongeluk: "Nee. Er is maar één antwoord op die vraag en het was zijn zoon Mick die in 2022 het antwoord gaf in één van zijn zeldzame interviews", klinkt het. "Hij zei: 'Ik zou er alles voor geven om met papa te praten.' Deze zin zegt alles over de staat waarin zijn vader al ruim 3.500 dagen verkeerd. Het is een hopeloos geval." Het hele artikel lezen? Klik hier.

Rosberg bekritiseert Wolff en Verstappen

Toto Wolff baarde het afgelopen weekend opzien toen de Mercedes-teambaas vrij bijzonder reageerde op het door Max Verstappen verbroken record van negen overwinningen op een rij in de Formule 1. Nico Rosberg, voormalig pupil van Wolff, plaatst zijn vraagtekens bij de opmerkingen van zijn oud-teambaas. Tegelijkertijd is hij kritisch richting Verstappen zelf: "We geven allemaal om records natuurlijk en denken er veel over na. Zelfs Max, die altijd zegt dat hij niet om de tien races op een rij geeft, wat doet hij op het moment dat hij uit de auto stapt? Hij steekt allebei zijn handen omhoog en laat zien dat het er tien op een rij zijn", klinkt het onder andere. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Hoe Verstappen met zijn rijstijl Red Bull in staat stelt de auto sneller te maken

Technisch directeur bij Red Bull Racing Pierre Waché vertelt in een exclusief interview met GPFans waarom de rijstijl van Max Verstappen zo uniek is, en hoe zijn rijeigenschappen de deur voor het team open zetten om de auto sneller te maken: "Max wil een auto die heel gevoelig reageert. Het is heel uniek in de zin dat hij heel veel vooras wil in vergelijking met anderen waar we in het verleden mee hebben gewerkt. Het is heel lastig om performance in de achterkant van de auto te vinden. Het is wat makkelijker om performance in de voorkant van de auto te vinden. Hij opent zo de deur voor ons om de auto sneller te maken, omdat hij de capaciteit en ook de voorkeur heeft om een hele gevoelige voorkant te hebben", klinkt het. Het hele artikel lezen? Klik hier.