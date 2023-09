Jan Bolscher

Woensdag 6 september 2023 16:59 - Laatste update: 18:28

Technisch directeur bij Red Bull Racing Pierre Waché vertelt in een exclusief interview met GPFans waarom de rijstijl van Max Verstappen zo uniek is, en hoe zijn rijeigenschappen de deur voor het team open zetten om de auto sneller te maken. Ook gaat de Fransman in op de groei van de Nederlander sinds zijn debuut bij het team.

Verstappen is bezig aan zijn meest dominante seizoen in de Formule 1 tot nu toe. Na veertien races heeft de Nederlander twaalf Grand Prix-overwinningen op zijn naam staan, waarvan hij de laatste tien achtereenvolgend wist te winnen. Een uniek record dat sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1950 nog niet eerder voorkwam. Zelf hecht de tweevoudig wereldkampioen weinig waarde aan records en statistieken. Verstappen wil naar eigen zeggen gewoon zijn best doen en zoveel mogelijk winnen als de mogelijkheid om te winnen er is. Dat hij ondertussen met regelmaat autosportgeschiedenis schrijft, is bijzaak. De nuchterheid van Verstappen is bewonderenswaardig, soms zelfs merkwaardig, maar het draagt allemaal bij aan het succes van de 25-jarige coureur.

Artikel gaat verder onder video

Wat Verstappen zo speciaal maakt

"Hij is speciaal", vertelt Waché vanuit de Red Bull-hospitality in de paddock in Monza. "Zijn motivatie is erg hoog. Hij wil alles winnen. Dat gaat niet door zijn hoofd, maar... Bij alles wat hij doet, doet hij zijn best. Zijn eisen zijn hoog en het talent dat hij heeft is gigantisch. De combinatie van hem en ons: we hebben hetzelfde doel voor ogen en dezelfde mentaliteit. Niets is gegarandeerd en we pushen elke dag om het best mogelijke te behalen. Dat is hoe hij is, en wij zitten op diezelfde lijn."

Max Verstappen, 2023

Ook draagt Verstappen, net als teammaat Sergio Pérez, op eigen wijze bij aan de ontwikkeling van de auto: "Absoluut. Beide coureurs geven feedback over wat ze niet prettig vinden en over wat ze tekortkomen. Wij proberen dat vervolgens aan te pakken met de doorontwikkelingen, maar in onze wereld is het niet zo dat omdat je iets wil, je het ook krijgt. We doen wat we kunnen, we proberen het, maar als we de auto sneller maken, maken we de auto sneller. Als we de auto sneller proberen te maken voor de coureur, betekent dat echter niet per se dat dat precies is hij wil. Dat proberen we wel, maar met de huidige reglementen is het moeilijk om de auto’s door te ontwikkelen."

Unieke rijeigenschap

Van Verstappen is het bekend dat hij een vrij unieke rijstijl heeft, met een bijbehorende set specifieke voorkeuren. Zo wil de Limburger graag een auto die extreem gevoelig is aan de voorkant, waar een ander liever wat meer gevoel in de achterkant van de wagen heeft zitten. De meesten neigen naar dat tweede, of naar een minder extreme variant op de voorkeur van Verstappen. En precies dat stelt Red Bull Racing in staat om meer snelheid in de auto te vinden.

Pierre Waché en Max Verstappen, 2021

"Max wil een auto die heel gevoelig reageert. Het is heel uniek in de zin dat hij heel veel vooras wil in vergelijking met anderen waar we in het verleden mee hebben gewerkt. Het is heel lastig om performance in de achterkant van de auto te vinden. Het is wat makkelijker om performance in de voorkant van de auto te vinden. Hij opent zo de deur voor ons om de auto sneller te maken, omdat hij de capaciteit en ook de voorkeur heeft om een hele gevoelige voorkant te hebben", klinkt het.

Ontwikkeling als coureur en persoon

Verstappen debuteerde in 2016 bij het team van Red Bull Racing, nadat hij in 2015 zijn eerste opwachting in de sport maakte bij het team van Toro Rosso (inmiddels AlphaTauri). Waché is sinds 2013 in dienst van de Oostenrijkse grootmacht en heeft de man uit Hasselt vanaf dag één meegemaakt. Op de vraag hoe Verstappen sindsdien is gegroeid als coureur en persoon, klinkt het: "Zoals je kan zien is hij heel zeker van zijn talent op de baan. Hij hoeft niets meer te bewijzen, waardoor hij misschien wat minder risico neemt op momenten dat het niet nodig is. Zijn talent is nog altijd hetzelfde, en hij is wat volwassener geworden in zijn feedback. Als je jong bent, weet je niet hoe het team op je reageert. Nu kent hij ons. Het is een samenwerking die we beiden begrijpen."

Max Verstappen, 2016

Overeenkomsten en verschillen met Sebastian Vettel

In de jaren voor Verstappen was voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel de grote ster binnen Red Bull Racing. De Duitser werd tussen 2010 en 2013 vier keer achtereenvolgend wereldkampioen in dienst van de renstal om vervolgens - en zonder succes - een vijfde titel in het rood van Ferrari na te jagen. Waché ziet overeenkomsten tussen beide coureurs, al zijn er ook grote verschillen op te noemen: "Beiden zijn erg getalenteerd en ze hebben een duidelijk doel. Ze verschillen wat in de zin van dat Max wat meer gefocust is op wat de auto voor hem op dát moment sneller of langzamer maakt. Seb was meer bezig met het volledige systeem van hoe de auto werkte. Het is een andere benadering van de feedback", besluit de Fransman.