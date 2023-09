Brian Van Hinthum

Woensdag 6 september 2023 16:01 - Laatste update: 16:02

Toto Wolff baarde het afgelopen weekend opzien toen de Mercedes-teambaas vrij bijzonder reageerde op het door Max Verstappen verbroken record van negen overwinningen op een rij in de Formule 1. Nico Rosberg, voormalig pupil van Wolff, plaatst zijn vraagtekens bij de opmerkingen van zijn oud-teambaas.

Met de overwinning van Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië, wist hij zijn tiende zege op rij te boeken en daarmee het record van Vettel uit 2013 definitief achter zich te laten. De Duitser noteerde destijds negen overwinningen achter elkaar. Voor veel mensen is het een bijzondere streak, maar Wolff was na afloop van de race op Monza allerminst geïmponeerd. "Onze situatie was iets anders, want wij hadden twee coureurs die met elkaar knokten. Ik weet niet of dit hem iets doet, dat record. Maar zoiets zou voor mij niet belangrijk zijn, dat soort nummers. Het is iets voor Wikipedia en niemand leest dat", liet de Oostenrijker zich ontvallen.

Artikel gaat verder onder video

Niet netjes van Wolff

Een vrij onsportieve reactie van de Oostenrijker, meent Rosberg. De Duitse analist laat tijdens de Sky Sports F1-podcast van zich horen over de opmerking van zijn voormalige baas. "Ik denk dat Toto op dat moment niet al te blij was zo vlak na de race met de prestaties van zijn eigen team. Ze eindigden vijfde en zesde, op grote afstand van Ferrari en Red Bull. Dat is niet het doel. Ik denk dat Toto daar behoorlijk teleurgesteld was, waardoor zijn antwoord er een stuk negatiever uitkwam en het niet bepaald hoffelijk klonk", zegt de wereldkampioen. "Niet zo hoffelijk als hij normaal wellicht zou zijn."

Geven om records

Rosberg vervolgt: "Het juiste antwoord zou zijn geweest dat hij zou buigen voor Red Bull en zijn respect zou tonen voor de geleverde prestaties." Dat niemand iets om records geeft, schildert hij dan ook af als onzin. Zelfs in het geval van Verstappen: "We geven allemaal om records natuurlijk en denken er veel over na. Zelfs Max, die altijd zegt dat hij niet om de tien races op een rij geeft, wat doet hij op het moment dat hij uit de auto stapt? Hij steekt allebei zijn handen omhoog en laat zien dat het er tien op een rij zijn", besluit de analist.