Brian Van Hinthum

Woensdag 6 september 2023 13:53 - Laatste update: 15:50

Sergio Pérez lijkt na woorden van Christian Horner in ieder geval zeker van zijn plek bij Red Bull Racing, maar daarna lijken alle opties voor het team nog open te liggen. Helmut Marko heeft maar weer eens besloten om de geruchten te voeden en de Oostenrijker plaatst een aantal vraagtekens rondom de Mexicaan.

Het zitje bij Red Bull Racing in 2025 is natuurlijk erg gewild en er zijn meerdere kapers op de kust. Het contract van Pérez loopt na 2024 op zijn einde, ook al wordt de Mexicaan met enige regelmaat gelinkt aan een vroegtijdig vertrek. Christian Horner liet echter recent nog weten dat het team een contract met de man uit Guadalajara heeft in 2024 en het dus uitgesloten is dat Max Verstappen in 2024 al een nieuwe teamgenoot krijgt.

Kritiek op Pérez

Voor 2025 ligt het dus een stuk anders, als één van de meest gewilde zitjes op de grid vrijkomt. Mannen als Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson zullen kansen ruiken om teamgenoten met Verstappen te worden, al blijft ook Pérez natuurlijk kandidaat. Ook Verstappen's vriend Lando Norris wordt regelmatig genoemd. Marko spreekt zich bij ServusTV uit. "Sergio is inconsistent. Hij is niet altijd gefocust", sneert hij naar de Mexicaan. "Maar hij heeft een contract tot en met 2024 en Lando Norris heeft er één tot en met 2025."

Leeftijd en andere interesses

Van dat laatste feit lijkt Marko behoorlijk te balen. "Het is jammer dat zijn contract nog zo lang loopt, want hij zou zeker één van de kandidaten zijn." Marko realiseert zich ook dat Pérez alweer 34 jaar is wanneer het contract van zijn coureur afloopt en dat hij misschien andere interesses naast de sport heeft. "Sergio is de dertig al gepasseerd en zal binnenkort zijn vierde kind krijgen. Hij heeft al verschillende andere interesses, dus we gaan zien wat er gaat gebeuren", besluit hij.