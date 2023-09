Brian Van Hinthum

Woensdag 6 september 2023 08:58 - Laatste update: 09:13

Eerder kwam het nieuws naar buiten datViaplay-presentatrice Amber Brantsen in verwachting is van haar tweede kindje en dat betekent dat de streamingdienst in het slot van het seizoen een nieuwe presentator nodig heeft voor de Formule 1-uitzendingen wegens haar zwangerschapsverlof. Die keuze is nu gemaakt.

Jarenlang fungeerde Rob Kamphues als gezicht van de koningsklasse op de Nederlandse televisie, maar sinds de Formule 1-rechten in Nederland bij Viaplay terechtkwamen aan het begin van 2022, is het Brantsen die de honneurs waarneemt als presentatrice van de sport in de Nederland. In mei van dit jaar werd bekend dat de 33-jarige Brantsen in verwachting is van haar tweede kind, waardoor het mogelijk zou zijn dat ze in het slot van het seizoen wat races zou gaan missen. Dat is nu inderdaad bevestigd, want na de Grand Prix van Qatar zegt Brantsen het seizoen vaarwel voor haar zwangerschapsverlof. Er staan daarna nog vijf races op de kalender.

Nieuwe presentator

Dat betekent dat Viaplay op zoek moest naar een 'nieuwe' presentator voor de rest van het seizoen. Dit om onder meer de races op Interlagos, Austin en de finale in Abu Dhabi op te vangen. De keuze is daarbij gevallen op Koen Weijland, die ook al voor de camera staat tijdens voetbaluitzendingen op Viaplay. In het persbericht van de streamingdienst geeft Weijland tekst en uitleg over zijn nieuwe rol. “Ik kijk er ontzettend naar uit om de laatste vijf Formule 1-weekenden van het Formule 1-seizoen 2023 te verzorgen. Ik ben opgegroeid met voetbal als mijn grote sportliefde, maar de laatste jaren ben ik ook aangestoken door het Formule 1-virus. Het vuurtje is verder aangewakkerd toen ik begin dit seizoen inviel tijdens de testdagen in Bahrein. De bevlogenheid bij de analisten en de mensen achter de schermen was fantastisch. Ik kijk er naar uit om met hun passie en expertise de uitzendingen te maken."

Niet de kenner uithangen

In De Telegraaf geeft de Arnhemmer nog wat meer tekst en uitleg over zijn uitdagingen binnen de Formule 1. "Ik zou mezelf niet als een grote Formule 1-kenner omschrijven, maar ik volg het wel en eerder dit jaar heb ik al mogen invallen bij de testdagen in Bahrein. Toen merkte ik hoe fijn ik het vond om samen te werken met de analisten van dienst. Zij hebben zoveel passie voor de sport en dat vind ik prachtig om te zien, ook achter de schermen." Tijdens sprintraceweekenden is het overigens Anne-Greet Haars die tijdens de Sprint Shootout de presentatie op haar neemt.