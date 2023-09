Redactie

Woensdag 6 september 2023 13:25

Formule 1-journalist en goede vriend van Michael Schumacher Roger Benoit heeft in een interview met het Zwitserse Blick verteld dat de zevenvoudig wereldkampioen zich in een "hopeloze situatie" begeeft.

Schumacher raakte in 2013 zwaar gewond bij een skiongeluk in de Franse Alpen. De 54-jarige Duitser liep hersenletsel op en sindsdien is het stil rondom de situatie van Schumacher. Een bewuste en gerespecteerde keuze van de familie, maar op basis van kleine updates die de afgelopen tien jaar naar buiten zijn gekomen, kan helaas worden geconcludeerd dat de voormalig Ferrari-coureur nog altijd niet de oude is, en waarschijnlijk ook nooit meer zal worden.

Situatie Michael Schumacher

Benoit is goed bevriend met Schumacher en doet al tientallen jaren als journalist verslag van de Formule 1. In een interview met het Zwitserse Blick wordt hem gevraagd of hij weet hoe het met de Duitser gaat sinds het ongeluk: "Nee. Er is maar één antwoord op die vraag en het was zijn zoon Mick die in 2022 het antwoord gaf in één van zijn zeldzame interviews", klinkt het. "Hij zei: 'Ik zou er alles voor geven om met papa te praten.' Deze zin zegt alles over de staat waarin zijn vader al ruim 3.500 dagen verkeerd. Het is een hopeloos geval."

Mick Schumacher maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut bij het team van Haas, waar hij eerst een seizoen naast Nikita Mazepin verreed, en vervolgens Kevin Magnussen als teammaat kreeg. Aan het eind van 2022 besloot de Amerikaanse renstal het contract van de 24-jarige Duister niet te verlengen, waarna een exit uit de sport onvermijdelijk leek. Mercedes wierp de zoon van Michael Schumacher echter een reddingsboei toe door hem aan te nemen als reservecoureur, waardoor hij nog altijd regelmatig in de paddock te vinden is en mag blijven hopen op een fulltime-rentree.