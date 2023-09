Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 september 2023 08:39 - Laatste update: 08:48

Volgens dr. Helmut Marko is de schuiver van Sergio Pérez in de tweede vrije training niet te wijten aan een fout van de Mexicaanse coureur. De RB19 van 'Checo' was enorm lastig te besturen en dit had alles te maken met de verschillende niveaus van downforce dat het team aan het uitproberen was.

Pérez was één van de twee coureurs die tijdens de tweede oefensessie voor een rode vlag-situatie zorgde. Nadat in de eerste paar minuten van de sessie de AMR23 van Lance Stroll stilviel en moest worden weggehaald, was het Pérez die in de eindfase voor een code rood zorgde. Bij het ingaan van Parabolica verloor Pérez de controle over de RB19, die vervolgens achterwaarts de bocht uitvloog.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull verrast met achtervleugel in Monza

Balans

Het Oostenrijkse team heeft voor het weekend in Monza twee verschillende versies van de achtervleugel meegenomen. Max Verstappen reed met de 'Zandvoort-vleugel' en Pérez zou met een experimentele vleugel rondrijden. In gesprek met Motorsport-Magazin blikt Marko terug op het momentje van Pérez en wijst hij naar de oorzaak. "We hebben wat geëxperimenteerd. De balans voor de longruns hebben we vervolgens ook verstoord door een nieuwe poging. De auto was daardoor moeilijk te besturen omdat hij niet de juiste balans had."

Pérez zat er goed bij

Uiteindelijk heeft Pérez niet veel tijd verloren door het momentje, want het gebeurde aan het einde van de training. Ook had de Mexicaan de smaak te pakken op Monza, want in de zeventien rondjes die hij had gereden, wist hij wel de derde tijd op het bord te zetten. Carlos Sainz was uiteindelijk de snelste coureur, Pérez kwam 0,185 seconde tekort.