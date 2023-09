Remy Ramjiawan

Vrijdag 1 september 2023 15:28

Lewis Hamilton is van mening dat Max Verstappen eigenlijk alleen maar makkelijke teamgenoten heeft gehad. De zevenvoudig kampioen wijst naar het rijtje dat hij naast zich heeft gehad en vindt dat de huidige afstand tussen Verstappen en Sergio Pérez wordt opgeblazen.

De 38-jarige Hamilton heeft onlangs een krabbel onder een contractverlenging bij Mercedes gezet en lijkt de strijd met Verstappen weer op te zoeken. Op de baan maakt de W14 nog geen schijn van kans, maar naast de baan neemt Hamilton de teamgenoten van Verstappen onder de loep. Nadat hij dat heeft gedaan kan hij in gesprek met Sky Sports F1, maar één conclusie trekken: Verstappen heeft nog niet een teamgenoot gehad van het kaliber dat Hamilton naast zich heeft gehad.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen grapt over trofee Hongarije: "Ik wil die kapotte niet"

Het wordt nu opgeblazen

Het verschil tussen Pérez en Verstappen is, vooral tijdens de kwalificatie, enorm te noemen op sommige momenten. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder al toe dat hij het gat soms best bizar vindt. Hamilton mist vooral het krediet wat hij, naar eigen zeggen, niet heeft gekregen, maar Verstappen nu wel met Pérez krijgt. "Het is eigenlijk interessant, want ik was vanochtend aan het rennen en ik dacht hieraan. Het verhaal dat door de media gaat... weet je, toen ik me een halve seconde kwalificeerde, zes tienden voor Valtteri, zeiden ze niet hetzelfde als wat ze vandaag zeggen als Max zich zes tienden voor Pérez kwalificeert - het is nu veel meer opgeblazen", zo vindt hij.

De Brit heeft in de loop van de jaren onder anderen naast Jenson Button geracet, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas en Nico Rosberg. "Deze jongens zijn allemaal erg consistent geweest en Max heeft tegen niemand op die manier geracet", zo stelt hij.

Martin Brundle

Hamilton weigert Verstappen 'op te hemelen'

Toch is er ook een tegengeluid, want de teamgenoten van Verstappen worden door Hamilton wel heel erg slecht afgeschilderd, zo vindt ook Martin Brundle. "Dat is de mening van Lewis en die heeft hij heel duidelijk naar buiten gebracht. Hij gaat Max geen grammetje zuurstof geven, of wat dan ook, om hem op te hemelen. Het verbaasde me hoe hard hij daar was. Ja, natuurlijk heeft Lewis een aantal sterke teamgenoten gehad, maar ik zou de mensen als Daniel Ricciardo en Sergio Pérez, die Max naast zich had, ook niet afschrijven. Het zijn coureurs van wereldklasse. Maar Lewis wil gewoon niets weggeven, hè", aldus Brundle.