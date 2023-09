Remy Ramjiawan

Vrijdag 1 september 2023

Max Verstappen heeft inmiddels zijn nieuwe trofee voor de overwinning in Hongarije mogen ontvangen, maar het team heeft nog altijd de gebroken variant in de fabriek staan. De Nederlander wil graag de nieuwe versie behouden en grapt bij Sky Sports F1 dat de gebroken trofee nog heel wat geld kan gaan opleveren.

Lando Norris kwam in Hongarije als tweede over de streep en dat feestje vierde de Brit op het podium in Boedapest. Daarbij wilde hij zijn fles champagne op een geheel eigen wijze openen, maar daarbij stootte Norris de trofee van Verstappen van het podium. De trofee viel van de eerste trede af en het leverde hilarische beelden op. Verstappen is inmiddels voorzien van een nieuw exemplaar, maar die wil hij niet ruilen tegen de kapotte versie.

'Trofee wordt veel geld waard'

"De gebroken trofee is nog steeds op de fabriek. Ze [Het team red.] willen nu wel degene die ik heb. Daar moeten we nog even over praten, want ik wil die kapotte niet", zo grapt Verstappen voor de camera van de Britse uitzendgemachtigde. Verstappen wijst naar de historische waarde van de gebroken trofee, in de hoop dat hij die van hem mag houden. "De gebroken trofee wordt straks zoveel waard, dat ze die beter kunnen houden. Dan neem ik wel die nieuwe variant", aldus Verstappen.

Op jacht naar tiende zege op rij

Verstappen gaat tijdens het Grand Prix-weekend in Monza op jacht naar zijn tiende overwinning op rij. Mocht hem dat lukken, dan is hij de eerste coureur die zo'n zegereeks heeft weten te bewerkstelligen. Toch moet het allemaal maar even gebeuren en de eerste vrije training zal vrijdag om 13:30 uur van start gaan.