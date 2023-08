Dit is de stand in het kampioenschap bij de coureurs na de Dutch Grand Prix

Lars Leeftink

De Formule 1 Grand Prix van Nederland was de dertiende race van het seizoen 2023. Max Verstappen was wederom dominant en boekte zijn negende zege op rij, zijn elfde van dit jaar. Daarachter was het echter een prima weekend voor de coureurs van Alpine en een wat minder weekend voor de coureurs van Mercedes en Ferrari.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al meer dan honderd punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die stevig op P2 stond. Achter het duo van Red Bull zaten de coureurs van Ferrari, Aston Martin en Mercedes dicht in de buurt van elkaar als het ging om P3 tot en met P8, met de coureurs van McLaren als nieuwe concurrent. Ook in Nederland zagen we weer mooie duels tussen deze coureurs, wat ook wat veranderingen heeft opgeleverd in de stand.

Grand Prix Nederland

Verstappen begon de Grand Prix van Nederland vanaf pole position en zou deze voorsprong gedurende de race voor het merendeel in handen hebben. Achter hem scoorden Fernando Alonso en Pierre Gasly veel punten, terwijl Alex Albon (P8) ook solide punten zou scoren. Geen punten verder voor onder meer George Russell en Charles Leclerc, laatstgenoemde viel uit.

Stand coureursklassement Formule 1

