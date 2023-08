Remy Ramjiawan

Zondag 27 augustus 2023 13:14 - Laatste update: 13:33

Zes coureurs hebben ervoor gekozen om onderdelen te vervangen voorafgaand aan de Dutch Grand Prix. Charles Leclerc schoot tijdens de kwalificatie van de baan, door eigen toedoen, maar hoeft ondanks dat foutje niet te rekenen op gridstraffen.

Om 15:00 uur Nederlandse tijd zullen de startlichten gaan doven voor de race door de duinen van Zandvoort. De kwalificatie is zaterdagmiddag verreden en hier en daar zijn er een aantal wijzigingen voor de definitieve startgrid. Leclerc, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Logan Sargeant hebben nieuwe onderdelen in hun auto's laten installeren en alleen voor Deen levert dat gridstraffen op.

Vervangende onderdelen

Leclerc had bij zijn schuiver tijdens de kwalificatie zijn versnellingsbak beschadigd. In plaats van een nieuwe versnellingsbak te installeren, heeft Ferrari gekozen voor een oude bak. Daardoor kijkt de Monegask niet tegen gridstraffen aan en kan hij 'gewoon' vanaf P9 gaan starten. Magnussen moet wel vanuit de pitstraat gaan starten. Haas heeft ervoor gekozen om een geheel nieuwe motor in te laten passen en daardoor zit er een normale startplek voor de Deen niet in. Lewis Hamilton heeft nieuwe brake ducts voor zijn achterremmen laten installeren en Pierre Gasly kijkt ook tegen twee nieuwe onderdelen aan. Sargeant kende ook een flinke klapper tijdens de kwalificatie en ook voor hem zijn er een heleboel nieuwe onderdelen op de FW-45 gezet.