Lars Leeftink

Vrijdag 25 augustus 2023 21:52 - Laatste update: 21:56

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek Max Verstappen tijdens de eerste en tweede vrije training van de Formule 1 Grand Prix van Nederland meteen in vorm te zijn, maar moest hij ook langs de stewards vanwege een incident tijdens VT2. Verder brak Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje bij een crash tijdens de tweede vrije training in Zandvoort en kondigde AlphaTauri Liam Lawson aan als zijn vervanger, schaarde Lewis Hamilton zich achter Charles Leclerc en ontkrachte Helmut Marko een uitspraak van Christian Horner. Dit is de GPFans Recap van 25 augustus.

Verstappen P1 en P2 tijdens eerste twee vrije trainingen

Max Verstappen is het weekend in Zandvoort prima begonnen met veel kilometers en een eerste en tweede plaats tijdens de eerste twee vrije trainingen. Tijdens VT1 bleef de Nederlander Fernando Alonso en Lewis Hamilton voor, terwijl hij tijdens VT2 zijn meerdere moest erkennen in Lando Norris. Probleemloos waren de sessie niet, want tijdens de tweede training was Verstappen niet tevreden over de balans van de auto en had hij een momentje. Samenvatting van VT1 lezen? Klik hier! Samenvatting van VT2 lezen? Klik hier!

AlphaTauri: Ricciardo breekt middenhandsbeentje en mist Dutch GP, Lawson vervanger

Het was vrijdag niet de dag van Daniel Ricciardo, die geen goed nieuws kreeg. Het was tevens geen goed nieuws voor AlphaTauri en de fans van de coureur en het team. De Australiër, die vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland bij een crash betrokken was, moet namelijk de rest van het weekend in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan vanwege een gebroken middenhandsbeentje. Zijn vervanger is Liam Lawson. Meer lezen? Klik hier!

FIA bestraft Hülkenberg niet na hinderen Verstappen tijdens VT2 in Zandvoort

De vrijdag van Nico Hülkenberg en Max Verstappen werd wat langer dan nodig was. De FIA riep beide coureurs namelijk naar de stewards en nam daarna een beslissing over een mogelijke straf voor Hülkenberg na het hinderen van Max Verstappen tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland. De Duitse coureur kreeg geen straf. Meer lezen? Klik Hier!

Hamilton sluit zich aan bij Leclerc inzake Verstappen: "Charles kan wel eens gelijk hebben"

Charles Leclerc heeft in Zandvoort zijn zorgen uitgesproken als het gaat over de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing. Lewis Hamilton, die al vaak kritisch is geweest, schaart zich achter de woorden van de Monegask en stelt dat Red Bull nu al met een enorme voorsprong richting 2024 gaat. Volgens de concurrenten van Verstappen kan het nog wel eens tot 2026 duren voordat er mogelijk een verschuiving plaatsvindt. Meer lezen? Klik hier!

Marko ontkracht Horner-uitspraak over aanblijven Pérez in 2024 na etentje met Ricciardo

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, beweerde eerder deze week dat Sergio Pérez volgend seizoen gewoon naast Max Verstappen zit bij Red Bull. Een duidelijk statement, maar volgens Dr. Helmut Marko is hier nog helemaal geen sprake van. De man uit Graz dineerde met Daniel Ricciardo en zegt dat er nog niets in beton is gegoten voor 2024. Meer lezen? Klik hier!

