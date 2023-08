Verstappen trapt raceweekend in Zandvoort af met snelste tijd, rode vlag voor Hülkenberg

Jeen Grievink

Max Verstappen heeft het raceweekend in Zandvoort afgetrapt met de snelste tijd tijdens de eerste vrije training. De Nederlander reed voor volgepakte tribunes een ronde van 1:11.852. Hiermee was hij ongeveer drie tienden sneller dan Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg veroorzaakte een rode vlag nadat hij in de grindbak tot stilstand kwam.

De massaal toegestroomde supporters hoefden niet lang te wachten om hun held Verstappen in actie te zien op Zandvoort. Toen de lichten op groen sprongen, reed de Nederlander vrijwel gelijk - op de harde banden - naar buiten. Dit deed hij onder luid applaus. Er waren voor een vrijdagsessie bijzonder veel fans aanwezig. Verstappen wist ook direct het gaspedaal te vinden, want de regerend wereldkampioen klokte de ene na de andere snelle tijd. In de beginfase was het alleen Hamilton die hem enigszins wist bij te benen, al liep dat gat ook al snel op naar ruim zes tienden.

Problemen bij Aston Martin, eerste runs op soft

Aston Martin had op haar beurt andere dingen aan het hoofd. Nadat Stroll pas laat naar buiten kon, werd hij ook direct weer binnengeroepen omdat er een groot probleem was geconstateerd met zijn power unit. Zijn teamgenoot, Alonso, schoot luttele momenten daarna door het grind. Sargeant, die als eerste met de rode band aan het werk ging, wist kortstondig de eerste tijd over te nemen van Verstappen. Hij was ruim drie tienden sneller dan de Nederlander op de harde band. Pérez ging vervolgens ook met de zachte band aan de slag en stootte Sargeant van plek één.

Rode vlag na bezoek aan grindbak door Hülkenberg

Met nog een kleine twintig minuten op de klok, ging het goed mis voor Hülkenberg. In de voorlaatste bocht verloor de Duitser de controle over zijn haas en schoot door het grind. Het leverde een rode vlag op. Toen de baan weer werd vrijgegeven, hadden de coureurs nog zo'n tien minuten de tijd om meer data te verzamelen. In die periode wist Alonso zich achter Verstappen op de tweede plek te nestelen. De Spanjaard wist binnen drie tienden te komen van de Red Bull.

Verstappen de snelste, Alonso en Hamilton volgen

Verstappen sloot de sessie af als snelste met een rondetijd van 1:11.852. Alonso was +0.278 langzamer. Hamilton moest op zijn beurt +0.373 toegeven en sloot aan op de derde plaats. De top tien werd vervolgens compleet gemaakt door Pérez, Albon, Norris, Sargeant, Piastri, Tsunoda en Ocon.

