Christian Horner zei eerder deze week dat Sergio Pérez volgend seizoen gewoon naast Max Verstappen zit bij Red Bull Racing. Een duidelijk statement, maar Dr. Helmut Marko zaait enkele dagen later toch weer verwarring. De man uit Graz dineerde met Daniel Ricciardo en zegt dat er nog niets in beton is gegoten voor 2024.

"We hebben gewoon een contract. We zijn blij met Checo en hij zal volgend jaar onze coureur zijn", zo klonk het nog bijzonder standvastig uit de mond van Christian Horner afgelopen zondag bij Speedcafé. Geen speld meer tussen te krijgen, zou je denken. Niet als je Dr. Helmut Marko heet, want de topadviseur van Red Bull heeft in gesprek met de Oostenrijkse media weer de nodige twijfel gezaaid omtrent de positie van Pérez in de nabije toekomst. Volgens hem is er nog geen beslissing genomen en is niets "100 procent zeker in de Formule 1." Hij deed deze uitspraken ook nog eens kort nadat hij een vorkje was wezen prikken met Daniel Ricciardo. De geruchtenmolen heeft zodoende weer een zwaai gekregen.

Marko geeft Pérez geen 100 procent zekerheid voor 2024

In gesprek met de Kleine Zeitung krijgt Marko de vraag of het contract dat Pérez heeft voor 2024, ook daadwerkelijk betekent dat hij naast Verstappen mag plaatsnemen volgend seizoen. "Niets is 100 procent zeker in de Formule 1, dat bestaat gewoon niet", zo klinkt het uit de mond van Marko, die geen beloftes wil doen. "Er zijn altijd wel prestatie gerelateerde situaties om over te praten. We gaan het bekijken en bespreken hoe we verder gaan in Zandvoort. Dan weten we meer."

Geruchten nemen toe na etentje met Ricciardo

Marko deed deze uitspraken kort nadat hij een hapje was gaan eten met Ricciardo, die kortgeleden bij AlphaTauri werd neergezet als opvolger van Nyck de Vries. Marko erkent dat hij inderdaad is gaan eten met de Australiër en looft zijn karakter. "We hebben elkaar gezien", zo geeft Marko toe. De ontmoeting vond plaats in Graz, waar Marko woont en waar Ricciardo een deel van zijn vakantie vierde met zijn vriendin.

Marko lovend over Ricciardo

"Hij heeft een zeer positieve persoonlijkheid, een succesvolle carrière en ongelooflijke ervaring. Zijn gedrevenheid en verve zijn een echte schok voor AlphaTauri. Het is een echte motivator geweest", zo steekt Marko de loftrompet over de Honeybadger. Of Ricciardo ook daadwerkelijk in beeld is bij Red Bull voor 2024, daar zegt Marko niets over.

