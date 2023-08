Lars Leeftink

Geen goed nieuws voor Daniel Ricciardo, AlphaTauri en de fans van de coureur en het team. De Australier, die vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland bij een crash betrokken was, moet volgens de geruchten de rest van het weekend in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan. Zijn vervanger zou Liam Lawson zijn.

Ricciardo reed tijdens de openingsfase van de tweede vrije training in bocht drie tegen de bandenstapel aan. Dit gebeurde nadat Oscar Piastri in dezelfde bocht de controle over zijn McLaren kwijt was geraakt. Ricciardo zag zijn landgenoot, die op de buitenste racelijn stond met de achterkant van zijn auto, pas laat staan. Het gevolg was dat hij alleen maar kon remmen en zijn AT04 in de bandenstapel kon rijden. Hierbij hield hij vooral zijn rechterhand lang op het stuur.

Geen race voor Ricciardo

De Australiër liet meteen al weten dat hij last had van zijn hand, waarna het al snel duidelijk werd dat hij richting het ziekenhuis was gegaan voor controle. Helmut Marko bevestigde vervolgens dat het om zijn pols ging en ging met AlphaTauri afwachten wat de ernst was van de blessure. Ricciardo heeft dus zijn pols gebroken en zal dit weekend, maar waarschijnlijk nog wel wat langer niet in actie kunnen komen. Vervolgens was de vraag: wie zou de vervanger zijn?

Lawson vervanger

Marko wou in eerste instantie niet aangeven wie de eventuele vervanger zijn zou, maar dit blijkt dus Lawson te zijn. Lawson is de reservecoureur van AlphaTauri en is aanwezig in Zandvoort. Nyck de Vries werd ook genoemd als mogelijk kandidaat, maar het stoeltje gaat dus naar Lawson. Zo komt Lawson dus terecht in de situatie waar De Vries vorig jaar in terecht is komen. De Nederlander moest toen Albon vervanger in Monza, en deed dat zo goed dat hij er een stoeltje bij AlphaTauri aan over zou houden. Lawson zal hopen op een zelfde uitkomst.

