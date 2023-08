Jeen Grievink

Vrijdag 25 augustus 2023 14:41 - Laatste update: 14:47

Charles Leclerc sprak in Zandvoort zijn zorgen uit met betrekking tot de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing. Lewis Hamilton schaart zich achter de woorden van de Monegask en stelt dat Red Bull nu al met een enorme voorsprong richting 2024 gaat. Volgens de concurrenten van Verstappen kan het nog wel eens tot 2026 duren voordat er mogelijk een verschuiving plaatsvindt.

Jarenlang was het Mercedes dat met de scepter zwaaide in de Formule 1, maar sinds 2021 begon het tij langzaam te keren en nam Red Bull - met Verstappen voorop - het stokje langzaam over. Inmiddels zitten we halverwege het seizoen van 2023 en Red Bull en Verstappen lijken sterker dan ooit tevoren. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat Verstappen zijn derde wereldtitel kan bijschrijven. Leclerc en Hamilton vrezen dat het tot 2026 nog wel eens 'hetzelfde liedje' kan blijven. Pas als de reglementen weer op de schop gaan, zou de dominantie van Red Bull gestopt kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton denkt dat Leclerc gelijk krijgt

"Het gaat echt heel moeilijk worden om hen in te halen, voordat de reglementen veranderen," zo sprak Leclerc in Zandvoort tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. Toen Hamilton even later geconfronteerd werd met de woorden van de Ferrari-coureur, gaf hij toe dat hij deze zorgen deelt. "Het is heel goed mogelijk dat Charles gelijk heeft", zo zei Hamilton. Of het nog helemaal tot aan het seizoen van 2026 duurt voordat Red Bull en Verstappen achterhaald kunnen worden, weet Hamilton niet, maar hij denkt dat de Oostenrijkers zeker volgend jaar nog een voorsprong hebben. Dit vanwege het simpele feit dat ze veel eerder konden beginnen aan de bouw van de 2024-auto.

Weerbericht vrijdag Dutch Grand Prix: overwegend bewolkt met spatje regenLees meer

Red Bull kon veel eerder aan 2024-auto beginnen

"Feit is dat ze voorop lopen en hoogstwaarschijnlijk al maanden eerder zijn begonnen met het ontwikkelen van de auto van volgend jaar dan alle anderen, aangezien ze 100 tot 200 punten voorsprong hebben in het kampioenschap", zo verzuchtte Hamilton. "We werken aan een steile helling en proberen ons te ontwikkelen en onszelf zover te krijgen dat we de kloof kunnen dichten. Of we dat volgend jaar wel of niet kunnen, moet blijken. Ik hoop dat we dat kunnen."

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.