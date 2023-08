Jeen Grievink

Vrijdag 25 augustus 2023 11:28 - Laatste update: 11:34

De Formule 1 trapt de Dutch Grand Prix later vandaag officieel af met de eerste en tweede vrije training. Deze sessies staan beiden in de middag op het programma, maar worden deze ondersteund door zonnestralen of regenbuien? Het lijkt erop dat het meerdere kanten op kan vandaag. De laatste voorspellingen laten een wisselvallig weerbeeld zien.

Groten getale fans zullen zich vandaag verzamelen op en rondom Circuit Zandvoort in Noord-Holland om de eerste actie op de baan van dichtbij te kunnen aanschouwen. De Formule 1 komt vanmiddag twee keer in actie en velen willen ongetwijfeld dan ook graag weten of ze hun poncho en paraplu in de aanslag moeten houden. De weergoden houden hun kaarten echter nog behoorlijk tegen de borst, want het lijkt alle kanten op te kunnen gaan vandaag in Zandvoort. Een paar lichte buien zijn echter allerminst uitgesloten. Met name in de loop van de middag neemt de kans op wat neerslag toe.

Artikel gaat verder onder video

Neerslagkans theoretisch gezien 90 procent

Officieel geeft Weeronline.nl een neerslagkans van 90 procent aan voor deze vrijdag. Maar geldt dit ook tijdens de racesessies op de baan? Tot aan de lunch lijkt het grotendeels droog te blijven, maar daarna neemt de kans op hemelwater gestaag toe. Tijdens de eerste vrije training worden vooralsnog hooguit een paar druppels verwacht. Een echte flinke regenbui lijkt niet aan de orde. De tweede vrije training kan te maken krijgen met iets meer neerslag, maar van een ondergestroomd Circuit Zandvoort zal geen sprake zijn.

Bewolkt en vrije lage temperaturen

Het is vandaag tussen de 18 en 21 graden Celsius in Zandvoort en het zal overwegend bewolkt zijn. De verwachting is dat de zon pas in de avonduren weer deels tevoorschijn komt. Met windkracht 2-3 hoef je echter niet bang te zijn dat je richting de Noordzee wordt geblazen. Lekker zomerweer is het dus absoluut niet vandaag in Zandvoort, maar het had ook absoluut slechter gekund.

De meest actuele weersvoorspelling voor de vrijdag in Zandvoort: een overwegend bewolkte dag met her en der een spatje regen. De temperatuur schommelt rond de 20 graden Celsius 🌦🇳🇱#DutchGP #CircuitZandvoort #weerbericht #F1 pic.twitter.com/PK5CEtvEYC — GPFans NL (@GPFansNL) August 25, 2023

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.