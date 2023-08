Jeen Grievink

Vrijdag 25 augustus 2023 17:00 - Laatste update: 18:10

Lando Norris heeft de tweede vrije training op Circuit Zandvoort afgesloten als snelste. De McLaren-coureur wist met een 1:11.330 Max Verstappen en Alexander Albon achter zich te houden. Oscar Piastri en Daniel Ricciardo veroorzaakte in de beginfase een rode vlag, waarbij de Australiër geblesseerd leek te raken.

De vrije training was amper tien minuten onderweg of de rode vlag werd gezwaaid vanwege een dubbele crash. Piastri ramde zichzelf de muur in bij de Hugenholtzbocht en de aanstormende Ricciardo schrok hiervan, waardoor ook hij de muur inreed. Verstappen ging op dat moment aan kop van de tijdenlijst, neergezet op de medium band. Hij werd echter op korte afstand gevolgd door teamgenoot Pérez en de beide Mercedessen. De sessie werd na enkele minuten weer hervat en toen begonnen de coureurs aan hun kwalificatiesimulatie.

Artikel gaat verder onder video

Norris snel, gehele top tien dicht bij elkaar

Na een paar kwalificatieruns, vanzelfsprekend verreden op de rode band, ging Norris aan kop met een rondetijd van 1:11.330. Verstappen sloot op twee tienden aan op de tweede plek, gevolgd door Hamilton, die op zijn beurt drie tienden verwijderd bleef van de tijd van de McLaren. Hij moest zijn plek echter al snel weer afstaan aan Albon, die zich met een snelle ronde in de top drie van dat moment wist te nestelen. Uiteindelijk wist bijna de gehele top tien binnen ongeveer een halve seconde van elkaar te blijven, alvorens men de focus ging verleggen naar de long runs.

Ricciardo lijkt geblesseerd na crash in beginfase

Terwijl de coureurs bezig waren hun racepace aan de tand te voelen, werd Ricciardo in de paddock gespot in een mitella. Hij lijkt zich toch behoorlijk geblesseerd te hebben bij zijn crash en dus is het de vraag of hij morgen en zondag plaats kan nemen achter het stuur. Zo niet, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk worden vervangen door Red Bull-junior Liam Lawson.

Norris klokt snelste tijd, Verstappen op P2

Uiteindelijk sloot Norris de tweede vrije training op Circuit Zandvoort af als snelste. De Brit klokte een 1:11.330. Hij werd met kleine verschillen gevolgd door Verstappen, Albon, Hamilton, Tsunoda, Gasly, Pérez, Stroll, Bottas en Alonso.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.