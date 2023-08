Zo herken je de coureurs vanuit de duinen in Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix

Redactie

Vrijdag 25 augustus 2023 14:19

Voor wie dit weekend in Zandvoort te vinden is en geen scherm tot zijn of haar beschikking heeft, is het misschien wat lastig om de coureurs in de auto's van elkaar te onderscheiden. De sport heeft om dat probleem op te lossen twee verschillende kleuren van de 'T-cam' uitgebracht en GPFans zet op een rijtje, welke coureur met welke kleur rijdt.

De Grand Prix van Nederland is de volgende stop van de Formule 1-kalender. De eerste sessie van het weekend werd op vrijdagmiddag verreden en Max Verstappen wist die training als snelste af te sluiten. Fernando Alonso wist zijn AMR23 op de tweede plek te zetten en Lewis Hamilton sloot achter de Spanjaard aan op P3. De tweede vrije training gaat om 16:00 uur van start en dat gaat mogelijk gepaard met een aantal regendruppels.

Artikel gaat verder onder video

T-cam

De onboard beelden van een Formule 1-coureur worden opgenomen door een zogeheten 'T-cam' die bovenop de wagen zit. Om het gemakkelijk te maken voor de kijker, heeft de sport twee verschillende kleuren van deze camera uitgebracht.

