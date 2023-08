Remy Ramjiawan

Dinsdag 22 augustus 2023 13:14 - Laatste update: 13:20

De 33-jarige Sergio Pérez begon in 2023 aan zijn derde jaar bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan kan op een goede dag in de buurt komen bij de Nederlander, maar erkent in gesprek met Viaplay dat het ook erg lastig is om met iemand om te gaan die altijd 100 procent uit de auto weet te halen.

De positie van Pérez bij Red Bull Racing, daar is in het 2023-seizoen al een heleboel over gezegd. 'Checo' begon het seizoen met duidelijke titelaspiraties, maar kwam in een vormdip terecht. In die periode wist hij vijf keer achter elkaar Q3 niet te bereiken en inmiddels bestaan er twijfels over de toekomst van Pérez bij Red Bull. Het contract verbindt Pérez nog tot en met 2024 bij het team, maar er wordt al openlijk gesproken over de periode daarna, waarbij Daniel Ricciardo wellicht als vervanger wordt aangetrokken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner legt plan met Ricciardo uit: "Duidelijk dat hij streeft naar stoeltje bij Red Bull Racing"

'Hij zet je onder druk'

Verstappen lijkt sinds 2021, toen hij zijn eerste titel wist te pakken, op een nieuw niveau rond te rijden. In 2023 doet hij daar nog een schepje bovenop, want van de afgelopen tien races, wist hij er slechts twee niet te winnen. Mocht de Limburger aankomende zondag de Dutch Grand Prix weten te winnen, dan evenaart hij Sebastian Vettel met negen overwinningen op een rij. "Het is natuurlijk heel lastig om Verstappen als teamgenoot te hebben. We moeten verder niets wegnemen van het talent dat hij heeft. Hij werkt heel hard, levert altijd en is gefocust. Hij is een topcoureur, maar ook fijn om als teamgenoot te hebben. Daardoor wordt jezelf ook tot het maximum gepusht en hij zet je onder druk", zo legt hij uit.

'Moet sterk in je schoenen staan'

Toch is er ook een keerzijde, want een slecht weekend kun je als teamgenoot van Verstappen niet echt hebben. "Het is niet makkelijk om om te gaan met iemand die altijd 100 procent uit de auto weet te halen. Dat is iets wat erg uniek is om te hebben en ik heb daarom ook erg veel geleerd. Tot nu toe is het een prima tijd geweest." Op de vraag of het zitje naast Verstappen misschien wel het lastigste stoeltje is om in te zitten, reageert Pérez: "Ja, ik denk het wel. Als je niet sterk genoeg in je schoenen staat, dan wordt het lastig om het tegen hem op te nemen. Voor wie dan ook, om daar mee om te gaan."