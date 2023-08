Remy Ramjiawan

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner mag het geen geheim zijn dat Daniel Ricciardo bij AlphaTauri wordt klaargestoomd voor een zitje bij Red Bull Racing. De teambaas onthult dat Red Bull aan het einde van 2023 gaat beoordelen of de Australiër ook volgend jaar bij het zusterteam van Red Bull Racing zal racen.

De rentree van Ricciardo kwam iets eerder dan hijzelf van tevoren had bedacht. Zo had de achtvoudig Grand Prix-winnaar zich voorgenomen om het 2023-seizoen even langs de kant blijven, om zich vervolgens weer helemaal op te laden voor het 2024-seizoen. Toch kwam de rentree eerder dan gedacht en dat had alles te maken met de kwakkelende Nyck de Vries bij AlphaTauri. Voorlopig moet Ricciardo het gaan laten zien bij het opleidingsteam, zodat hij zichzelf weer in de kijker kan gaan spelen voor het zitje naast Max Verstappen.

Eind 2023 Ricciardo beoordelen

In gesprek met SpeedCafe legt Horner uit: "Natuurlijk is Daniel niet in het zitje gezet om een langetermijnaspiratie bij AlphaTauri uit te zitten voor de komende vijf jaar. Het is duidelijk dat hij streeft naar een stoeltje bij Red Bull Racing in 2025, wanneer we een vacature hebben." Toch is dat niet zomaar beklonken, Ricciardo zal ervoor moeten werken. "Daniel heeft tot het einde van het jaar de kans om te laten zien dat hij zijn vorm heeft behouden. Daarna wordt besloten of hij nog 12 maanden in dat stoeltje blijft."

Pérez wordt ook nog altijd ondersteund

Het contract van Sergio Pérez loopt aan het einde van 2024 af en Horner onthult dat hij 'Checo' echt nog wel helpt om het maximale uit zichzelf te halen. "Elke coureur is anders. Sommigen hebben een arm om de schouder nodig, anderen een schop onder de kont. Checo is absoluut het type dat een arm om de schouder nodig heeft en we doen gewoon ons best om hem als team te steunen, om hem de hulp te geven, om te bereiken waartoe hij in staat is", aldus Horner.