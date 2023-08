Vincent Bruins

Lewis Hamilton kwam in aanraking met Sergio Pérez tijdens de Sprint op Circuit de Spa-Francorchamps in het weekend voor de zomerstop. Na afloop van de Belgische Grand Prix kreeg de Brit daar een vraag over van een journalist van Sky Sports. Het per ongeluk omwisselen van namen zorgde voor een verwarrend, maar hilarisch momentje.

Hamilton ving de korte zaterdagswedstrijd in de Ardennen aan vanaf de zevende positie en won twee plekken tijdens de pitstops van extreme wets naar intermediates. Halverwege de Sprint probeerde hij Pérez in te halen. De twee raakten elkaar echter in Courbe Paul Frère. De schade aan de Red Bull zou resulteren in een uitvalbeurt voor de Mexicaan. De Mercedes-coureur kwam als vierde over de streep, maar werd als zevende geklasseerd, nadat hij een extra vijf seconden aan zijn broek kreeg.

Race incident

De zevenvoudig wereldkampioen liet toen weten aan GPFans dat hij vond dat het een race incident was: "Ik probeerde er aan de binnenkant langs te gaan en meer niet eigenlijk. Het zijn lastige omstandigheden en we doen ons best. Het was niet bewust en ik ging voor een gat. Ik ging wat langzaam door bocht 13 en toen dook ik naar de binnenkant, waar meer dan genoeg ruimte was. Ik zat meer dan een halve autolengte aan de binnenkant en als je niet voor een gat gaat, dan ben je niet langer meer aan het racen. Dat is wat ik hier deed. Ik heb het teruggekeken en het voelt voor mij als een race incident," aldus Hamilton.

Pérez of Ricciardo?

Toen de Mercedes-coureur een microfoon van Sky Sports onder zijn neus geschoven kreeg, gebeurde er iets hilarisch. De journalist begon: "Ik wil je ten eerste vragen over het contact met Daniel, want natuurlijk die penalty...", en Hamilton onderbrak haar met: "Uhm, Checo!" Daniel Ricciardo stond erbij in de mediapen en de journalist reageerde: "Sorry, Daniel is de volgende die hier komt." Om terug te komen op de crash, grapte Hamilton met een knipoog naar Ricciardo en een grote grijns op zijn gezicht: "Ja, ik zou hem zeker eraf rammen!"