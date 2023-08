Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023 09:18 - Laatste update: 09:37

Lewis Hamilton is relatief stil geweest tijdens de zomerstop. Waar sommige andere coureurs ontzettend veel foto's deelden, zoals Valtteri Bottas in Colorado, liet de zevenvoudig wereldkampioen weinig van zich horen. Op Instagram heeft hij nu echter de hoogtepunten van zijn vakantie gepost.

Hamilton maakt dit jaar een iets beter seizoen mee dan vorig jaar. Na twaalf Grands Prix had hij in 2022 wel een podium meer behaald vergeleken met 2023, maar dit seizoen staat hij er constant beter bij. De Mercedes heeft nu niet tot nauwelijks meer last van porpoising, en het zero-sidepodconcept is in de prullenbak gegaan. De 38-jarige uit Stevenage is tot nu toe elke wedstrijd in de punten geëindigd. Ook pakte hij op de Hungaroring nog zijn eerste pole position sinds Saoedi-Arabië in 2021. Hij strijdt met Aston Martin-coureur Fernando Alonso om de derde plaats in de tussenstand. Vorig jaar werd Hamilton nog zesde in de eindstand.

Zomervakantie

Mercedes heeft vooruitgang geboekt, mede dankzij de inspanningen van Hamilton en dus ging de zevenvoudig wereldkampioen op een welverdiende vakantie. Hij heeft de zomerstop doorgebracht met vrienden en familie. En natuurlijk ook met hond Roscoe. Hamilton heeft even op een motorcrossfiets gezeten. Daarnaast heeft hij lekker 'Uno' gespeeld. Ook heeft hij een filmpje vanuit een muziekstudio gedeeld. Zijn volgers reageren op de Instagram-post dat hij de muziek die daar werd gedraaid, moet uitbrengen. Lekker eten en drinken hoorden natuurlijk nog bij de zomervakantie..