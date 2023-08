Brian Van Hinthum

Donderdag 17 augustus 2023 19:35

Er wordt natuurlijk met enige regelmaat gesproken over de hypothetische situatie waarin Max Verstappen en Lewis Hamilton in het zelfde team zouden rijden en wie er in dit geval boven zou komen drijven. Eddie Jordan denkt daar wel een antwoord op te hebben en onderbouwt dat met een duidelijke reden.

Verstappen en Hamilton kwamen in 2021 in een verhit gevecht om de titel terecht. Hamilton was vastberaden om zijn achtste en recordbrekende wereldtitel aan zijn palmares toe te voegen, maar stuitte onverwachts op de ferme weerstand van Red Bull en Verstappen. Na één van de meest iconische en memorabele titelgevechten uit de geschiedenis van de sport, was het uiteindelijk Verstappen die tijdens de allerlaatste ronde van het jaar boven kwam drijven op het Yas Marina Circuit.

Teamgenoten

Sinds dat heetgebakerde gevecht in 2021, is de grote rivaliteit tussen de Nederlander en de Brit geboren en discussiëren fans met enige regelmaat over welke coureur nu eigenlijk beter is. Dat kan natuurlijk alleen bepaald worden wanneer beide mannen dezelfde auto's tot hun beschikking hebben, al lijkt de kans dat dat gaat gebeuren vrij onwaarschijnlijk. Tijdens de Formula For Success-podcast fantaseren David Coulthard en Jordan toch over die situatie. "Denk jij dat Lewis Hamilton op dit moment te oud is om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen", vraagt eerstgenoemde zich af.

Verstappen boven Hamilton

Het antwoord van Jordan is duidelijk: "Ja. Ik denk dat hij zeker nog steeds zijn races zou winnen, maar dingen moeten dan wel echt voor hem op zijn plek vallen. Max is op dit moment op het beste punt wat betreft leeftijd, ervaring, geloof en kennis." De voormalig teambaas denkt dan ook dat Hamilton het lastig zou hebben als hij bijvoorbeeld het stoeltje van Sergio Pérez inneemt. "De mensen om hem heen in het team waar hij al lang bij zit, spreken ook in zijn voordeel. Als we ze in dezelfde auto zetten met deze leeftijden, is het zeker Max." Nadat Jordan zijn tafelgast vraagt om zijn mening en Coutlhard het tweetal met Ayrton Senna en Alain Prost vergelijkt, kiest ook hij een kant. "Kijk, ik moet wel zeggen dat Max het voordeel heeft. Lewis is daarnaast ook een drukke gast naast de baan met al zijn passies."