Lars Leeftink

Donderdag 27 juli 2023 21:45 - Laatste update: 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat het onderzoek waar Lewis Hamilton in Hongarije om vroeg rondom de DRS van Max Verstappen en Red Bull Racing, resultaat heeft opgeleverd. Verder werd bekend dat Laurent Mekies definitief vertrekt bij Ferrari, liet Verstappen weten dat hij Red Bull dit seizoen dingen ziet doen waar zelfs Mercedes in hun hoogtijdagen niet toe in staat was en besloot Sky Sports Italia een reclame te maken waarin Max Verstappen uit het seizoen 2023 werd verwijderd om zo aan te tonen hoe spannend het dit seizoen is achter de Nederlander. Dit is de GPFans Recap van 27 juli.

Sky Sports Italia maakt reclame zonder Verstappen: vijf verschillende winnaars

Sky Sports heeft zich, niet voor het eerst de laatste tijd, niet populair gemaakt bij de fans van de Formule 1. De zender heeft een reclame gemaakt waarin Max Verstappen uit het seizoen 2023 is gelaten om te laten zien hoe spannend het seizoen in de Formule 1 dan zou zijn. Het resultaat: vijf verschillende winnaars.

Hamilton krijgt gelijk met DRS-claim over Red Bull in Hongarije: voorsprong inderdaad verdwenen

Tijdens het raceweekend in Hongarije was het Lewis Hamilton die vroeg om een onderzoek naar het DRS-voordeel van Red Bull Racing, nadat hij Max Verstappen versloeg tijdens de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen vroeg zich af waar het voordeel van Verstappen plots gebleven was. Een snelle blik op de speed traps laat zien dat Hamilton gelijk had: het voordeel was inderdaad verdwenen.

Ferrari neemt per direct afscheid van Laurent Mekies, vervanger ook aangekondigd

Laurent Mekies, die man die al maanden geleden als teambaas van AlphaTauri voor 2024 werd aangekondigd, zal nog deze week vertrekken bij het Formule 1-team van Scuderia Ferrari. Dit maakte Ferrari donderdagmiddag bekend. De assistent-teambaas en Racing Director vertrekt dus definitief naar AlphaTauri, waar hij de nieuwe teambaas wordt. Mekies wordt bij Ferrari opgevolgd door Diego Loverno.

Marko over gebroken trofee Verstappen: "lk zal Max leren dat te waarderen"

Max Verstappen kon afgelopen zondag in Boedapest alleen maar toekijken hoe Lando Norris zijn porseleinen trofee vernielde, maar de beide heren moesten er vooral kostelijk om lachen. Dr. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, werd gevraagd of hij er ook de lol van in kon zien. De Oostenrijkse topman zei dat deze porseleinen creaties een Hongaarse traditie is en dat Verstappen dat moet leren waarderen.

Verstappen lovend over Red Bull in 2023: "Zelfs Mercedes kon dat niet waarmaken"

Volgens Max Verstappen is Red Bull Racing in 2023 dingen aan het doen die 'zelfs Mercedes in hun dominante jaren niet waar konden maken'. Het team won in Hongarije afgelopen weekend voor de twaalfde keer op rij, een record, en is nog steeds ongeslagen in 2023.