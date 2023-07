Ferrari neemt per direct afscheid van Laurent Mekies, vervanger ook aangekondigd

Jeen Grievink

Donderdag 27 juli 2023 13:29 - Laatste update: 15:31

Laurent Mekies zal nog deze week vertrekken bij het Formule 1-team van Scuderia Ferrari. De assistent-teambaas en Racing Director vertrekt naar AlphaTauri, waar hij de nieuwe teambaas wordt. Mekies wordt bij Ferrari opgevolgd door Diego Loverno.

Het was al langer bekend dat Mekies de overstap zou maken naar de juniorenformatie van Red Bull om daar de rol van teambaas te gaan bekleden, maar het was nog even afwachten wanneer Ferrari haar kopstuk zou laten gaan. Dat moment is nu, zo heeft de Italiaanse renstal zojuist laten weten. Mekies werkte sinds 2018 voor Ferrari en voerde daar verschillende functies uit, waaronder die van Sporting Director en Racing Director. Mekies zal bij AlphaTauri de taken overnemen van Franz Tost, die na dit seizoen met pensioen gaat.

Loverno neemt taken Mekies over bij Ferrari

Diego Loverno zal Mekies gaan vervangen bij Ferrari, zo heeft het team uit Marnello laten weten. Loverno werkt al langere tijd voor Ferrari en zal nu de taken van Sporting Director op zich gaan nemen. Samen met zijn collega's aan de pitmuur, Matteo Tognialli en Ravin Jain, zal hij rapporteren aan teambaas Frederic Vasseur. "Loverno is een veteraan-lid van de Scuderia en werkt al 23 jaar in Maranello", zo luidt het statement van Ferrari, dat ook nog een bedankje voor Mekies in petto heeft.

Ferrari dankt Mekies voor bewezen diensten

"Hij verlaat Maranello na 4,5 seizoenen, een periode waarin het team zeven overwinningen boekte. Het gehele team wil hem bedanken voor zijn geweldige bijdrage gedurende deze jaren", aldus Ferrari, dat tevens bevestigt dat Mekies ook niet meer aanwezig is tijdens het raceweekend in België.