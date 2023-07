Jeen Grievink

Donderdag 27 juli 2023 08:40 - Laatste update: 08:49

Max Verstappen zag afgelopen zondag hoe zijn porseleinen trofee werd vernield door Lando Norris, maar de beide heren moesten er vooral kostelijk om lachen. Toen Dr. Helmut Marko werd gevraagd of hij er ook de lol van in kon zien, zei de Oostenrijkse topman dat deze porseleinen creaties een Hongaarse traditie is en dat Verstappen dat moet leren waarderen.

Tijdens de podiumfestiviteiten ging het even helemaal mis toen Norris zijn welbekende 'spuit-truc' wilde doen met de fles champagne. De McLaren-coureur geeft deze altijd een harde klap op het plateau, waarna er een metershoge straal ontstaat. In Hongarije deed hij dit ook, maar door de klap viel de trofee van Verstappen van het plateautje af. De beker brak in stukken, maar daar had Norris maling aan. Verstappen kon er gelukkig ook wel om lachen, maar Marko vindt het vooral sneu voor de Hongaren, voor wie het maken van porseleinen kunst een ware traditie is. Maar volgens Marko "begrijpen jongeren" dat niet.

Artikel gaat verder onder video

Hongaren staan bekend om liefde voor porselein

De 80-jarige topman van Red Bull Racing ging in een exclusief interview met het Oostenrijkse OE24 in op het incident dat plaatsvond op het podium in Boedapest. Er werd hem gevraagd of hij het sneuvelen van de porseleinen trofee "net zo grappig" vond als de coureurs op het podium. "De Hongaren staan bekend om hun liefde voor kostbaar porselein. Zelfs in onze tijd hadden ze prachtige kommen en vazen", zo begint Marko. Volgens de man uit Graz moeten mensen als Verstappen en Norris begrijpen dat er veel tijd, energie en passie is gestoken in de totstandkoming van deze trofee.

Ricciardo wil nieuwe teamgenoot Verstappen worden: "Dat is de droom"Lees meer

Verstappen moet leren het te waarderen

"De kopie van de bokaal komt naar onze fabriek (in Milton Keynes, red.) en ik zal Max leren het origineel - dat voor hem vervangen wordt -, te waarderen", zo vervolgt Marko. "Dat is Hongaarse traditie, de jongeren moeten dat eerst begrijpen." Herend Porcelain Manufactory, het bedrijf achter de trofeeën, heeft al gezegd dat Verstappen een nieuw exemplaar krijgt, ondanks het feit dat het kunstwerk bijna 6 maanden in beslag neemt om te maken.