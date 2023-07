Jeen Grievink

Donderdag 27 juli 2023 15:24 - Laatste update: 15:44

Lewis Hamilton riep tijdens het raceweekend in Hongarije op tot een onderzoek naar het DRS-voordeel van Red Bull Racing, nadat hij Max Verstappen versloeg tijdens de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen vroeg zich af waar het voordeel van Verstappen plots gebleven was. Een snelle blik op de speed traps laat zien dat Hamilton gelijk had: het voordeel was inderdaad verdwenen.

Hamilton veroverde - tegen alle verwachtingen in - pole position voor de Grand Prix van Hongarije. Hij versloeg Verstappen met een marginale voorsprong van 0,003 seconde. De Brit was er vervolgens als de kippen bij om zijn vraagtekens te zetten bij het snelheidsverlies van de Red Bull. "Ze hebben opeens niet meer dat grote DRS-voordeel wat ze eerder hadden. Waar is dat gebleven?", zo vroeg hij zich af bij Sky Sports. Red Bull bracht nota bene een grote update mee naar Boedapest, die hen twee tienden per ronde op zou moeten leveren. "Het feit dat ze in de kwalificatie niet in staat zijn geweest om dat voordeel te benutten, is interessant", zo stelde Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Onderzoek geeft Hamilton gelijk: voordeel foetsie in Hongarije

Ted Kravitz stelde in zijn videocolumn dat Hamilton er vervolgens bij de media op aandrong om het snelheidsverlies van Verstappen te onderzoeken. "Lewis brengt het zeker naar buiten om de media zover te krijgen om dat te onderzoeken", zo stelde de reporter. Dat 'onderzoek' is in ieder geval gedaan door Motorosport.com en zij komen tot de conclusie dat Hamilton wel degelijk gelijk had met zijn claim. 'Red Bull had geen enorme voorsprong meer op de concurrentie', zo luidt het oordeel op basis van de data. Verstappen en Hamilton kwamen allebei met 304,9 km/h langs de snelheidsmeting richting bocht 1. De Mercedes liep dus exact even rap als de RB19 van Red Bull.

Dat Hamilton dezelfde rechte lijn snelheid weet te halen als Verstappen, is opmerkelijk. 'In de kwalificatie in Jeddah noteerde Verstappen 311,9 kilometer per uur op start-finish (teamgenoot Sergio Perez zelfs 315,4 km/h), terwijl hij bij de speed trap in de aanloop naar de laatste bocht 337,5 kilometer per uur klokte. Ter vergelijking: Hamilton kwam daar respectievelijk tot 307,9 en 329,7 kilometer per uur', zo laat bovengenoemd medium optekenen.

Waarom verloor Verstappen rechte lijn snelheid?

Het rechte stuk op de Hungaroring is niet zo lang als dat van veel andere circuits, maar dat lijkt irrelevant te zijn. In Melbourne is het rechte stuk immers ook niet erg lang en daar was het voordeel van Verstappen wél aanwezig. Verstappen had daar zowel op start-finish als bij het meetpunt in bocht 1 een voorsprong van - pak 'm beet - 4km/h op Hamilton. Maar wat is er dan veranderd bij Red Bull richting Hongarije? Hebben ze een slimme truc, iets dat gesuggereerd werd in de paddock, moeten verwijderen?

Antwoord zit in afstelling m.b.t. downforce

Het antwoord is een stuk eenvoudiger. 'Volgens de engineers van de concurrerende teams heeft het vooral te maken met de keuze voor de afstelling op verschillende downforceniveaus - en dan met name de configuratie van de beam wing', zo laat Motorsport.com weten.

Bij de RB19 is een hoger percentage van de drag afkomstig van de achtervleugel dan bij de auto's van de concurrentie. Klapt deze achtervleugel open, is de winst groter aangezien er meer luchtweerstand verloren gaat. Red Bull weet dit te realiseren doordat ze met een groter profiel achtervleugel rijden en een veel kleinere beam wing gebruiken, soms zelfs maar één element. Deze beam wing is cruciaal om extra downforce te genereren. Dit gaat echter wel ten koste van luchtweerstand, met als gevolg dat je een lagere topsnelheid hebt, ook mét DRS.

Dubbele beam wing neemt DRS-voordeel RB19 weg

Red Bull haalt echter veel van haar downforce - meer dan de concurrentie - uit de vloer en diffuser, waardoor ze zich een kleinere beam wing kunnen permitteren. Bij het gebruik van de DRS is de luchtweerstand dan lager in vergelijking met de concurrentie en daar komt het grote voordeel voor de RB19 vandaan. Echter, als Red Bull - zoals in Hongarije - kiest voor een high downforce afstelling, en net als de concurrentie met een dubbele beam wing rijdt, dan is dat voordeel plots verdwenen. En dát is wat Hamilton zag gebeuren tijdens de kwalificatie.

DRS-voordeel Red Bull keert weer terug op Spa

Op de circuits waar een maximale downforce gewenst is, kiest Red Bull doorgaans voor een dubbele beam wing. Hiermee komt het dragniveau dan op gelijke hoogte met die van de concurrentie en verliest men het grote voordeel wat het doorgaans heeft met de DRS. En met deze theorie in het achterhoofd kunnen we er van uit gaan dat het DRS-voordeel op Spa-Francorchamps dit weekend gewoon weer terugkeert. En dat zal Hamilton dan ook gaan ondervinden.