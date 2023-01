Dit is hoe en waarom Formule 1-coureurs de nekspieren trainen

Vincent Bruins

Iets dat opvalt bij Formule 1-coureurs is dat ze vaak een dikke nek hebben. Dat komt omdat ze, net als elk ander deel van hun lichaam, goed de nekspieren moeten trainen. Anders houden ze het niet anderhalf uur vol om op hoge snelheid Grands Prix uit te rijden.

Bij het nemen van bochten en tijdens het remmen en accelereren moeten de Formule 1-coureurs extreme G-krachten doorstaan. Hoe sterker de nekspieren, hoe minder kans op verwondingen in een crash, maar ook hoe langer een coureur het volhoudt in de race. De nek mag dus absoluut niet vergeten worden in de fitnessroutine.

Whiplash

Wanneer een coureur crasht, dan zie je vaak dat het hoofd als het ware heen en weer wordt geslingerd in de cockpit. Je kan in een auto-ongeluk een whiplash oplopen. De kans op een whiplash wordt kleiner, hoe beter de nekspieren zijn getraind. Bij een whiplash kan je permanente nekpijn, hoofdpijn en rugpijn oplopen evenals stijfheid in de nek, concentratieproblemen, ernstige vermoeidheid en tinnitus, oftewel oorsuizingen, en zelfs vergeetachtigheid, stemmingswisselingen en tintelingen in de vingers. Het is dus belangrijk voor coureurs om dit soort letsel te voorkomen. Het lastige van een whiplash is dat het ook niet altijd goed gediagnostiseerd kan worden, al helemaal als de adrenaline nog door het lijf giert. Als de nekspieren niet sterk genoeg zijn, zal een coureur veel sneller moe worden en zich niet comfortabel voelen en dat kan leiden tot relatief lange vertragingen in de hand-oog-coördinatie. Foutjes op de baan zijn dan al snel gemaakt.

Norris

Lando Norris laat in deze TikTok zien welke oefeningen hij doet om zijn nekspieren te trainen. Dat toont ook aan dat de Formule 1-coureurs in de winter absoluut niet stilzitten, maar hard bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

