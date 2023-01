Lars Leeftink

Eerder werd al bekend wie er namens Red Bull Racing komend seizoen in de Formule 2 gaan racen, maar nu is het gehele Junior Team van Red Bull geopenbaard. 12 namen staan op het lijstje.

Net zoals Ferrari en Mercedes heeft ook Red Bull haar eigen jeugdopleiding. Onder meer Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly hebben zich vanuit deze positie ontwikkeld tot vaste krachten in de Formule 1. De twaalf coureurs die daar dit seizoen onderdeel van zijn zullen hetzelfde doel hebben als hun voorgangers. De enige coureur die we niet meer in het lijstje zien staan ten opzichte van 2022 is Jehan Daruvala.

Formule 2

Voordat de rest van het Junior Team werd geopenbaard, was het al duidelijk dat er zes coureurs van dit Junior team van Red Bull komend seizoen mee zullen doen in de Formule 2. Het team is daarmee hofleverancier, terwijl bijvoorbeeld Ferrari maar twee coureurs in de Formule 2 heeft komend seizoen. Twee volledige teams zullen bestaan uit vier coureurs van Red Bull. Enzo Fittipaldi en Zane Maloney racen in de Formule 2 namens Carlin, terwijl Isack Hadjar en Jak Crawford dit gaan doen voor Hiteck. Verder gaat Dennis Hauger uitkomen voor het Nederlandse MP Motorsport en racet Ayumu Iwasa komend seizoen namens DAMS in de Formule 2. Allemaal hopen ze in de toekomst de stap naar de Formule 1 te maken, wellicht bij AlphaTauri. Toch zijn er nog zes coureurs die namens het Junior Team in actie komen in 2023.

Overig

De meest bekende naam is Liam Lawson, die afgelopen seizoen in de Formule 1 al wat vrije trainingen reed. Hij gaat komend seizoen, naast reservecoureur zijn van Red Bull Racing, in actie komen in de Super Formula namens Mugen. Sebastian Montoya, de zoon van Juan Pablo Montoya, komt komend seizoen uit in de Formule 3 namens Hitech en zal hopen zich richting de Formule 2 te rijden. Verder zien we Souta Arao namens Hiteck uitkomen in de GB3, gaat Arvid Lindblad zijn rondjes rijden in de Formule 4 namens zowel Prema (Italie) als Hitech (Abu Dhabi) en zien we Enzo Deligny in de Spaanse Formule 4 terug namens Campos. Tot slot nog Enzo Tarvanichkul, die actief zal zijn in het karten namens Prema. Genoeg talent voor de fans van Red Bull Racing om naar uit te kijken dus in 2023.

