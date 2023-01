Remy Ramjiawan

Woensdag 18 januari 2023

Red Bull zal dit jaar maar liefst zes van de 22 coureurs in de Formule 2 gaan ondersteunen. Hiermee heeft het Oostenrijkse team een unicum te pakken, want nog niet eerder steunde een juniorenprogramma zoveel coureurs in de opstapklasse naar de Formule 1 toe.

Net als het Formule 1-wereldkampioenschap, wordt de Formule 2 in Bahrein afgetrapt. Red Bull zal de hofleverancier zijn van de startgrid, met maar liefst zes coureurs uit de eigen opleiding, die deel zullen nemen. Het Oostenrijkse team is bezig om het aantal talenten uit te breiden, want de spoeling was de afgelopen jaren nogal dun.

Red Bull-junioren

Enzo Fittipaldi en Zane Maloney zullen in 2023 voor het Formule 2-team van Carlin uitkomen. Het duo neemt de stoelen over van Logan Sargeant en Liam Lawson. De Amerikaanse coureur zal zijn debuut in de Formule 1 gaan maken voor Williams, terwijl Lawson, nog altijd onderdeel van Red Bull, zijn opwachting gaat maken in de Japanse Super Formula.

Helmut Marko & Enzo Fittipaldi

Isack Hadjar en Jak Crawford maken de overstap van de Formule 3 naar de Formule 2 en zullen een duo vormen bij Hitech Grand Prix. Hadjar eindigde als vierde in het klassement en Crawford moest het doen met P7. Vooral Hadjar wordt binnen het Oostenrijkse team gezien als groeibriljant en dus zullen de verwachtingen torenhoog zijn.

Dennis Hauger

Dennis Hauger heeft het afgelopen seizoen voor Prema Racing gereden in de Formule 2 en is ook nog altijd onderdeel van het juniorenprogramma van Red Bull. Voor het 2023-seizoen stapte hij over naar het Nederlandse MP Motorsport. Ook Ayumu Iwasa gaat zijn tweede jaar in de opstapklasse rijden. De Japanner blijft echter bij het team van DAMS.

