Teamgenoot Verstappen loopt zo'n 4.000 euro mis door verbindingsproblemen

Remy Ramjiawan

Woensdag 18 januari 2023 13:36

Jeffrey Rietveld, teamgenoot van Max Verstappen bij team Redline, baalt nog altijd van de connectieproblemen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans. De tweevoudig Formule 1-kampioen lag comfortabel aan de leiding, toen problemen bij de server ervoor zorgden dat het scherm op zwart ging.

Met een achterstand van twee ronden kon het team de race hervatten, maar het koos ervoor om zich terug te trekken, nadat de organisatie weigerde de koppositie terug te geven. Het voorval kon op veel kritiek van Verstappen rekenen, die na het incident het geheel een clown show noemde. "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga. Het is gewoon jammer voor iedereen in het team, want we wilden het allemaal goed doen en dan krijg je dit", zo uitte hij zijn kritiek op de organisatie.

'Hier betalen we ons brood mee'

Voor teamgenoot Rietveld was het ook balen, zo vertelt hij bij Motorsport.com. "Je zit gedurende een maand of vijf elke dag op de sim. Zo‘n vier uur per persoon. Dan kun je wel uitrekenen hoeveel uur aan voorbereiding erin zit", legt hij uit. Voor de simracer is het extra zuur, want door het mislopen van de overwinning, zag hij ook belangrijk prijzengeld verdampen. "Ik denk dat deze uitvalbeurt mij persoonlijk iets van 4.000 euro heeft gekost. Veel simracers die meedoen zijn voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van het prijzengeld. Ik denk dat veel mensen dat niet beseffen, maar dit is waarmee we ons brood betalen", zo legt hij uit.

DNF

De 26-jarige simcoureur gaf het stokje tijdens de race over aan Verstappen en zag een zekere overwinning eraan komen. "Na mijn stint gaf ik de auto met 55 seconden voorsprong op de nummer twee over aan Max. Ik dacht op dat moment dat we de zege in de tas hadden, want normaal gesproken rijdt niemand zo’n gat in de laatste zes uur nog dicht. Helemaal niet op dit niveau", gaat hij verder. Met dat in zijn gedachten kon hij rustig gaan slapen. "Vervolgens werd ik om half tien wakker en stond mijn telefoon vol met berichtjes van mensen die het sneu vonden dat we eruit lagen. En dat is niet bepaald fijn wakker worden!", aldus Rietveld.

