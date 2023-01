Remy Ramjiawan

Simracer Jimmy Broadbent voelt mee met Max Verstappen, die afgelopen weekend tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans moest afhaken, vanwege serverproblemen bij de organisatie. De Nederlander was niet te spreken over het voorval, aangezien hij aan de leiding lag toen de verbinding werd verbroken.

De Limburger en zijn team (Redline) probeerden nadat de verbinding was hersteld, de koppositie terug te krijgen, maar daar wilde de organisatie niet aan meewerken. Het leidde tot een staking van de race, die uiteindelijk werd gewonnen door de andere auto van team Redline. Achter het stuur van de tweede auto van het team zaten Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett en Chris Lulham.

Kritiek

Verstappen was na de technische problemen hard in zijn kritiek op de organisatie en stelde dat het op deze manier een clown show was. Commentator Ben Constanduros vindt dat de opmerking bijdraagt aan de giftigheid op social media en wijst naar de voorbeeldfunctie van de Nederlander. Wel krijgt de Limburger bijval van simracer Broadbent, die wijst naar een probleem waar het team weinig aan kan doen.

'Nul controle'

"Dat er weleens mensen problemen hebben met de verbinding, dat is een vast gegeven. Maar de frequentie waarin dit gebeurde en het feit dat het bij verschillende teams aan de hand was, laat zien dat het niet aan de teams lag", zo vertelt hij op Youtube. Broadbent begrijpt de frustratie van Verstappen en wijst naar de verantwoordelijkheid van de organisatie. "De realiteit van zo'n evenement is dat je inschrijfgeld moet betalen. Dat is zo'n 2000 euro en dat is nogal wat. Zoals Max ook al zei, ze hebben zich maandenlang voorbereid op deze race en dat is ineens weg door iets waar ze nul controle over hebben", zegt de Brit.

Team Redline doet doorgaans mee voor de prijzen en dat maakt het extra zuur. "Ik denk dat Max, best wel begrijpelijk, erg boos is. Dit is een team dat meedoet om het kampioenschap en ze lagen aan de leiding in één van de grootste evenement van het jaar, nog best comfortabel eigenlijk. Als je dan een willekeurig probleem met je verbinding krijgt, dan is dat erg frustrerend", aldus Broadbent.

