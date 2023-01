Remy Ramjiawan

Maandag 16 januari 2023 09:47 - Laatste update: 10:02

Max Verstappen was zeer kritisch over de verbindingsproblemen met rFactor 2, tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans. De Nederlander beschreef het geblunder als één grote clownshow en commentator Ben Constanduros vindt die uitspraak niet handig en wijst naar giftigheid van de kritiek.

De tweevoudig kampioen was afgelopen weekend onderdeel van de virtuele 24 uur van Le Mans. De Limburger ging met team Redline voortvarend van start en kon al snel de koppositie overnemen. Toch sloeg het noodlot toe en ging het scherm op zwart, waardoor Verstappen de leiding verloor. De verbinding werd even later hersteld en vanaf P14 moest de Limburger zijn race hervatten. Team Redline wilde de koppositie terugkrijgen, maar daar wilde de organisatie niet aan meewerken. De renstal besloot daarna om de strijd te staken en Verstappen liet van zich horen: "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga. Het is gewoon jammer voor iedereen in het team, want we wilden het allemaal goed doen en dan krijg je dit."

Artikel gaat verder onder video

'Clown show'

De tweevoudig kampioen was gefrustreerd na de problemen met de verbinding en de uitspraken vielen niet goed bij commentator Constanduros, die op Twitter reageert. "Als het een clown show is, maakt dat mij en mijn hard werkende toegewijde vrienden, clowns. Meestal ben ik na een 24-uurs race moe, maar vandaag was een lelijke, uitputtende vertoning van de giftige kant van Sim Racing en sociale media. Ik ben trots op wat het Le Mans Virtual Team heeft bereikt", zo vertelt hij.

If it's a clown show, that makes me and my hard working dedicated friends, clowns. Usually after a 24hr race I am tired but today has been an ugly, exhausting display of the toxic side of Sim Racing and social media. I am proud of what the Le Mans Virtual Team has achieved. 1/3 https://t.co/Z8X30cUcpR — Ben Constanduros (@BenConsty) January 15, 2023

'Dat is racen'

Toch moet Constanduros erkennen dat er wel degelijk problemen waren. "Ja, het ging vandaag niet zoals Max wilde, hij had de pech dat de verbinding werd verbroken, net als een paar andere coureurs. De rest ging door, waarvan er één de GTE won. Dat is racen", gaat hij verder. Constanduros wijst daarnaast naar de voorbeeldfunctie van Verstappen. "Maar andere mensen zo hard uitschelden en de gemeenschap voeden met negativiteit als je in zo'n invloedrijke positie zit was niet verstandig en voedt alleen maar de giftigheid in de gemeenschap die de Sim Racing wereld als geheel alleen maar schaadt", aldus de commentator.

Onderzoek

rFactor 2 heeft inmiddels bekend gemaakt dat het de verbindingsproblemen gaat onderzoeken. "Tijdens de derde editie van de virtuele 24 uur van Le Mans, hebben twee grote serverproblemen twee rode vlaggen veroorzaakt. Dit had te maken met wereldwijde verbindingsproblemen veroorzaakt door een beveiligingslek als gevolg van het onbedoeld delen van de IP-adressen van deelnemers die verbinding maakten met de server", zo citeert Motorsport.com. "We begrijpen de frustraties van individuele coureurs of teams die hierdoor beïnvloed werden. Na het evenement wordt een groot onderzoek gestart. De bevindingen zullen we ter zijner tijd delen", aldus Motorsport Games, de partij die rFactor 2 ontwikkelt.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)