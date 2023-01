Brian Van Hinthum

Maandag 16 januari 2023 15:20

De virtuele 24 uur van Le Mans is afgelopen weekend uitgelopen op een grote teleurstelling voor Max Verstappen. De Nederlander reed met zijn #1 auto van Team Redline aan de leiding, maar liep meermaals tegen verbroken verbinding aan op het spel rFactor2. Hij liet zijn woede na afloop de vrije loop en directeur Atze Kerkhof begrijpt de frustratie.

Daar waar Verstappen ontzettend veel zin leek te hebben in de virtuele 24 uur van Le Mans, werd het weekend een deceptie voor de regerend wereldkampioen Formule 1. Hij begon nog met een vliegende start, waarbij hij vanaf P4 meteen richting P1 ging. Vanaf daar ging het echter bergafwaarts met hem en Team Redline, al had dat niet met de eigen prestaties te maken. Meerdere keren werd de race geneutraliseerd door disconnections en gedoe met het spel. Uiteindelijk viel Verstappen door het gedoe zelfs zo ver terug, dat men besloot om de auto terug te trekken uit de race.

Artikel gaat verder onder video

Voorbereiding Verstappen

Het leverde een foeterende Verstappen op, die weinig heel liet van het spel en de organisatie. Kerkhof begrijpt de woede van zijn landgenoot. "Ze hebben hun zaakjes gewoon niet op orde", spreekt hij duidelijke taal tegenover Motorsport.com. "En dat is zo zonde. Want Max heeft sinds hij terug is van vakantie elke vrije minuut erin gestoken om zo goed mogelijk voor de dag te komen in dit evenement. En dat was best stressvol voor hem, omdat hij maar heel weinig dagen had om zich echt goed voor te bereiden en hij zichzelf altijd ontzettend veel druk oplegt om te presteren in een race als deze. Daarbij hebben we echt ons best gedaan om de competitie te promoten, waarbij we Max ook vol hadden ingezet. We hadden 20.000 kijkers op onze livestream. En dan loopt het weer zo af. Dat is dan zo’n grote teleurstelling. Waarom hadden ze het nou wéér niet voor elkaar?”, vraagt Kerkhof zich hardop af.

Keert Verstappen nog terug?

De directeur van Team Redline is door het gedoe bang dat hij en de organisatie Verstappen tijdens dit specifieke evenement in ieder geval niet meer terug zullen zien. "Het kostte de afgelopen jaren al moeite om hem te motiveren voor dit evenement, omdat er elke keer wel iets aan de hand was. Vorig jaar maakte hij zelf een fout, dus dit jaar voelde voor hem als het moment om het goed te maken. We hadden opnieuw alles voor elkaar, lagen eerste en waren onbedreigd op weg naar de winst. Maar vervolgens was er weer zo’n klap. Dus nu heeft hij echt zoiets van: ‘Stik er maar in, het is mooi geweest.’ Dankzij rFactor 2 is dit evenement nu zijn grootste ambassadeur kwijt, en dat is ontzettend jammer", besluit de Nederlander.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)