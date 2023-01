Vincent Bruins

Charles Leclerc geeft ons een kijkje in zijn persoonlijke leven. Dat doet hij in een interview met de Gazzetta waarin hij vertelt over zijn hobby's en uitgebreid zijn passie voor mode uitlegt.

De Ferrari-coureur heeft naast zijn interesse in mode nog meer hobby's. Zo geniet hij van kunst. Wanneer hij er tijd voor heeft, gaat hij graag naar exhibities van bijvoorbeeld neo-expressionist Jean-Michel Basquiat, een van zijn favoriete kunstenaars. Daarnaast rijdt hij graag op de motor en neemt hij vlieglessen.

Mode

"Mode is voor mij een manier om jezelf uit te drukken zonder een woord te spreken," aldus de Monegask. "Dit besefte ik me, toen ik dankzij de Formule 1 ging reizen over de hele wereld en landen en steden bezocht die ik voorheen niet kende. Ik realiseerde me dat goed gekleed zijn een andere betekenis kan hebben in verschillende culturen en tradities. Op dat moment begon mode mij echt te interesseren, ongeveer vanaf 2017, al had ik het altijd al wel leuk gevonden. Ik ben modeshows gaan bezoeken en toen ben ik een zeer tevreden klant van Giorgio Armani geworden, nadat ik meer en meer in aanraking was gekomen met die omgeving." Leclerc was ook ooit een eigen modeproject begonnen, maar is daarmee gestopt. Hij praat met Lewis Hamilton wel eens over mode: "Soms discussiëren we over kledingmerken die we leuk vinden. Hij heeft een goede smaak en veel lef om te pronken met de raarste looks, wanneer hij op het circuit is." Zelf staat hij echter niet al te graag in de spotlights: "Ik voel me niet comfortabel [op de catwalk]. Er staren dan teveel mensen naar me. Ik vind het echter wel leuk om shows te bekijken en ik observeer graag de meer ongebruikelijke kledingstukken. Ik was vorig jaar bij de Ferrari Style-show in Milaan en daarvoor bij Armani."

