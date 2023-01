Vincent Bruins

Zondag 8 januari 2023 11:58

Khalid bin Sultan bin Abdullah Al Faisal Al Saud, de president van de Saudi Automobile and Motorcycle Federation, wil veel geld in de autosport pompen. Hij hoopt dat Formule 1-teams naar Saudi-Arabië verhuizen en hun hoofdkwartier opstellen in een van de hubs die nog gebouwd moet worden. De prins hoopt ook dat een coureur van zijn koninkrijk binnenkort zal strijden om kampioenschappen in de Formule 1 en MotoGP.

Het Saudische Public Investment Fund is een minderheidsaandeelhouder van McLaren en de op een na grootste aandeelhouder van Aston Martin. Het Midden-Oosterse land is van plan allerlei hubs te bouwen, zoals NEOM, een horizontale wolkenkrabber van 170 kilometer lang en 500 meter hoog, en de Oxagon, een enorme, achthoekige havenstad van 48 vierkante kilometer die half in de Rode Zee zal liggen. McLaren kondigde afgelopen juni aan een onderzoeks- en innovatiecampus te vestigen in de Oxagon. Prins Khalid hoopt dat andere automerken en Formule 1-teams het voorbeeld van McLaren volgen en ook de hoofdkantoren naar Saudi-Arabië verplaatst.

Artikel gaat verder onder video

Teams naar Saudi-Arabië halen

"We willen een hub creëren. We hebben grote bedrijven die de toekomst van de autosport kunnen helpen," vertelde de prins tegenover Motor Sport Magazine. Hij zou graag zien dat Formule 1-teams naar zijn koninkrijk verhuizen. "Dit is waar we op hopen en waar we voor werken. Hopelijk kunnen we een van de grote autofabrikanten meenemen. Met alle investigeren die we al in auto's doen - het Public Investment Fund [dat ook eigenaar is van F1-sponsor Aramco] heeft aandelen in McLaren en Aston Martin gekocht - gaan we zeker die kant op. Hopelijk kunnen we hoofdkantoren naar Saudi-Arabië halen en hier openen of mensen inhuren die ons kunnen helpen auto's of technologie te ontwikkelen om onze eigen merken te creëren en onze eigen IE-rechten [intellectuele-eigendomsrechten] te hebben."

OOK INTERESSANT: Australische GP is goedkoopste F1-evenement: "Ik heb hekel aan mensen teleurstellen"

Meer betrokken

"We hebben een programma dat twintig jaar duurt dat hopelijk eind 2023, begin 2024 van start zal gaan," ging de president van de SAMF verder. "Ons doel is niet alleen om internationale evenementen te organiseren, we willen ook meer betrokken zijn. We willen engineers en monteurs hebben, auto's bouwen, creatief zijn. We willen een kampioen hebben, een coureur die kan strijden voor de titel in de Formule 1 of MotoGP. We investeren veel in infrastructuur en het aanleggen van circuits in Saudi-Arabië. We willen academies bouwen, zodat we meer betrokken kunnen zijn met Saudische teams met Saudische coureurs of andere coureurs die voor Saudische teams willen racen. We hebben nog een lange weg voor de boeg, maar hopelijk kunnen we tegen 2030, 2035, 2040 onze doelen bereiken."