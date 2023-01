Vincent Bruins

De Grand Prix van Australië op het circuit door Albert Park in Melbourne is ontzettend populair en is dus ook steeds uitverkocht. Er zijn fans die helaas het evenement dan niet kunnen bijwonen. Andrew Westacott, de CEO van de Australian Grand Prix Corporation, vertelt over de negatieve reacties van mensen die tickets zijn misgelopen, en legt uit waarom hij de ticketprijzen voor zijn evenement laag houdt.

"Soms is het gewoon puur vraag en aanbod," begon Westacott tegenover Speedcafe. "De capaciteit van Albert Park Circuit is 130.000 mensen en als dat het maximum is dat aanwezig mag zijn, tja, vroeg of laat gaan mensen de race missen. Ik denk dat we straks 150.000 en zelfs 160.000 tickets kunnen verkopen, maar daar zijn we voor 2023 nog niet klaar voor, omdat we zeker moeten weten dat fundamentele dingen, zoals de baan goed kunnen zien, toegang en ruimte in orde zijn, omdat de paddocks van Formule 2 en Formule 3 ook ruimte in zullen nemen. Dat betekent dus wel dat sommigen geen tickets zullen krijgen en het is oneerlijk en onrealistisch om daar anderen de schuld van te geven."

Honderd dollar

De baas van de Grand Prix Down Under legt uit dat fans die tickets hebben weten te bemachtigen, waar voor hun geld krijgen: "We hebben nog steeds allerlei horecagelegenheden en we bieden ook tickets voor op de tribunes per dag aan voor vrijdag en zaterdag en weet je, honderd dollar [65 euro] om op vrijdag de kwalificaties van F2 en F3 te zien naast een aantal Formule 1-sessies, waarin Oscar Piastri die uit Melbourne komt voor het eerst rijdt, en dan ook nog Supercars en de Porsches die in het tijdschema zijn gepropt, is een prima prijs. Ik begrijp de frustratie en teleurstelling echter voor de fans, zeker voor degenen die tickets voor alle vier dagen wilden kopen. Ik heb er een hekel aan om mensen te moeten teleurstellen, maar soms gebeurt het in situaties waarin er een capaciteit is."

Miljardairs

"We proberen de juiste balans te vinden in prijs-kwaliteit voor tickets," vertelt Westacott die na de race van 2023 zijn rol als CEO uit handen zal geven. "Er wordt vaak over gesproken dat Formule 1 voor een sport is voor backpackers en miljardairs, maar ik denk niet dat backpackers financieel gezien de optie hebben om naar Las Vegas of Miami te gaan en zelfs de miljardairs moeten even slikken als ze die prijzen zien daar. Ik wil er altijd voor zorgen dat de mensen waar voor hun geld krijgen. We willen ons evenement toegankelijk houden en mensen de kans geven hiernaartoe te gaan en daarom zijn de donderdag en vrijdag nog steeds zeer betaalbare opties. Qua ticketprijzen zijn we voor de zondag omhooggegaan van honderd naar slechts 125 dollars [81 euro], maar ik durf te zeggen dat dat ons nog steeds het goedkoopste Formule 1-evenement in de wereld maakt en de prijs-kwaliteitverhouding is volgens mij ook veel beter dan dat van rockconcerten en evenementen van andere sporten in Australië."

