Lars Leeftink

Zaterdag 7 januari 2023 19:04

Sebastian Vettel had een kans om teamgenoot van Lewis Hamilton te worden bij Mercedes, maar dit is er uiteindelijk nooit van gekomen. Het gebeurde tijdens zijn tijd bij Ferrari.

Vettel maakte, na een tijdje bij Toro Rosso te hebben gereden, naam voor zichzelf in de sport door bij Red Bull tussen 2010 en 2013 vier keer achter elkaar kampioen te worden. Na een wat minder seizoen 2014 besloot Vettel te vertrekken naar Ferrari, waar hij dacht een grotere kans te hebben op het winnen van een titel. Het bleek echter het begin van een dominante periode van Mercedes. Vettel eindigde zijn carrière daarna bij Aston Martin, waar de kans op een vijfde titel nooit zou komen. Toch kreeg Vettel eerder in zijn carrière wel de kans om samen met Hamilton bij Mercedes te racen.

Kans

In gesprek met The Mirror vertelt Vettel over het moment dat er een kans was om bij Mercedes teamgenoot te worden van Hamilton. "Er was misschien een kans toen ik met Niki [Lauda] sprak. Maar om eerlijk te zijn, dat was halverwege de Ferrari-periode. Het was overduidelijk iets groots geweest, want Lewis [Hamilton] was hun nummer één, en ik weet niet of ze het leuk hadden gevonden om ons beiden in één team te hebben. Mijn focus lag bij Ferrari en om met hen te winnen. Ik wilde niet van team wisselen en winnen met Mercedes."

Ferrari

Het kwam er uiteindelijk dus niet van, en Vettel bleef bij Ferrari jagen op een vijfde titel. "Een overstap heeft nooit plaatsgevonden, en dat vond ik prima. Ik had toch geen interesse in die tijd, omdat ik toegewijd was tot Ferrari. Dat was mijn droom, ik denk wel dat het een grote uitdaging zou zijn geweest, maar het moest gewoon niet zo zijn. Ik denk dat ik het wel leuk had gevonden om met Lewis te racen. We kunnen goed met elkaar opschieten. En ons moment in Bakoe in 2017, dat was wat je vandaag de dag gewoon een misverstand noemt."