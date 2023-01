Lars Leeftink

Frederic Vasseur, vanaf 9 januari officieel de nieuwe teambaas van Ferrari en opvolger van Mattia Binotto, is van mening dat het proces rondom het uitdelen van straffen na het overschrijden van de budgetcap sneller en strenger moet.

2021 was het eerste seizoen waarin de Formule 1 gebruikmaakte van de budgetcap. De verwachting was dat veel teams moesten wennen aan het systeem, en er werd wel een beetje rekening gehouden met fouten bij de teams. Dit bleek begin 2022 al, toen Williams bestraft werd. Aan het einde van het seizoen 2022 bleek dat Aston Martin procedurele fouten had gemaakt in 2021, maar dat Red Bull naast deze procedurele fouten ook nog eens 'minimaal' over de budgetcap was gegaan. De straf: 7 miljoen dollar boete en de testtijd die 12 maanden lang van 70% naar 63% gaat. Zeker dat laatste is een flinke klap voor Red Bull, aangezien het ook eerste eindigde in het kampioenschap bij de constructeurs en daardoor sowieso al de minste tijd in de windtunnel had.

In gesprek met Motorsport.com vertelt Vasseur dat hij van mening is dat het hele proces veel te lang duurde. "Allereerst duurde het allemaal veel te lang. We moeten een weg vinden. Eerder actie ondernemen. We moeten waarschijnlijk ook veel strenger zijn met de beslissingen. Oké, misschien was dit de eerste keer, maar vanaf nu moeten we een 'grote overschrijding' en een 'kleine overschrijding' weglaten. Want voor mij is twee of drie miljoen niet klein, maar gigantisch, als je kijkt naar de ontwikkelingen. Het moet strenger en sneller."

Ondanks dat Vasseur kritisch is op de manier waarop en het tempo waarmee de FIA de situatie heeft afgehandeld, is de nieuwe teambaas van Ferrari wel van mening dat het autosportorgaan ten opzichte van Red Bull Racing en Aston Martin juist gehandeld heeft. "Ik zou zeggen dat de budgetcapadministratie en Federico Lodi het goed hebben gedaan. Dat moeten we niet vergeten." In 2023 zal de budgetcap wederom interessant zijn om te volgen, aangezien dan naar buiten gaat komen of iedereen zich in 2022 aan de regels heeft gehouden.