Zaterdag 7 januari 2023 13:08

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de sponsoring. De grootste verandering die zichtbaar zal zijn is het wisselen van de kledingsponsor. De Oostenrijkse renstal neemt namelijk afscheid van Puma en neemt in plaats daarvan het Britse Castore in de armen.

Hoewel er natuurlijk genoeg geld omgaat in de Formule 1, zijn sponsoren voor een Formule 1-team alsnog van levensbelang voor de nodige financiële injecties en zaken als kleding. Op dat laatste gebied kon Red Bull de afgelopen jaren standaard rekenen op Puma. Het Duitse kledingmerk verzorgde jarenlang de teamkleding en de merchandise van de Oostenrijkse renstal en is dus vaste prik als je als Max Verstappen-fan een Red Bull-shirtje in de kast hebt hangen.

Nieuwe kledingsponsor

Daar komt nu echter verandering in, want de Milton Keynes-formatie heeft besloten om voor het 2023-seizoen van kledingsponsor te wisselen. Puma is aan de kant geschoven en in plaats daarvan wordt het relatief jonge Britse sportkledingmerk Castore in de armen genomen. Het merk werd in 2015 opgericht, maar timmert anno 2023 hard aan de weg. Voetbalclubs als Wolverhampton Wanderers en Newcastle United zijn al in zee gegaan met het nieuwe merk, terwijl ook Feyenoord Rotterdam vanaf mei 2023 in Castore-kleding gaat voetballen.

Vanaf dit seizoen zal de Red Bull-teamkleding dus ook verzorgd worden door het Britse merk. Ook softwarebedrijf Citrix, dat al enige tijd aan de Oostenrijkse renstal verbonden is, gaan we niet meer terugzien als belangrijke titelsponsor voor het team van Verstappen.

#SponsorWatch: Reigning World Champions @redbullracing have removed long-time partners Citrix and Puma from their list of partners.



Additionally, their new Team Kit supplier, Castore, has been added.#F1 #RedBull pic.twitter.com/80cPHBhv2Z — Decalspotters (@decalspotters) January 6, 2023

