Toto Wolff hoopt dat Mercedes in 2023 weer aan kan haken bij Max Verstappen en Red Bull Racing, en volgens de Oostenrijker is het dat van plan te doen met een auto die 'vol verrassingen' zit.

Het seizoen 2022 verliep niet zoals Wolff en Mercedes verwacht hadden. Het team kon dankzij porpoising aan het begin van 2022 niet meestrijden met Ferrari en Red Bull en kwam pas richting het einde van het seizoen in vorm. Mercedes werd derde bij de constructeurs en moest voor het eerst in jaren leven zonder prijs. In 2023 moet dit anders, en Wolff zet concurrenten Red Bull en Ferrari alvast op scherp met een cryptische opmerking over de auto van 2023.

Verrassingen

Tegenover PlanetF1 zegt Wolff, al jaren met succes teambaas van Mercedes, dat de auto van 2023 vol verrassingen zit. "De bolide zit vol verrassingen." Op details gaat hij echter niet in. Hij vervolgt: "De laatste keer dat ik het zag, dacht ik: oh, dit ziet er hetzelfde uit als de W13, maar ik hoop dat het niet hetzelfde is. Ik ben ongeveer zoals jij, ik ga de windtunnel in en het lijkt op de auto van dit jaar, maar ze zeggen tegen me dat het eronder heel anders is. Het gaat om de luchtstroom, het gaat om de gewichtsverdeling, het gaat om de aerodynamica. Onze auto is halverwege het jaar fundamenteel veranderd. We hebben het concept veranderd, maar we konden niets zien aan de bodywork."

Ervaring

Volgens Wolff heeft het team veel ervaring opgedaan in 2022 en weet het nu wat de zwakke plek van de auto is. "Ik denk dat we een veel meer verstand hebben van wat de problemen waren. We hadden slechts Ć©Ć©n laag van de ui gepeld, toen ontdekten we lagen van meer problemen en meer problemen, maar ik denk dat we op het punt zijn gekomen dat we vrij goed begrijpen waarom de auto niet presteerde. De correlatie is er in ieder geval voor sommige circuits, dus het zit allemaal in de fijne details van hoe we de auto aerodynamisch kunnen laten werken, hoe we het kunnen verbeteren en het leuker kunnen maken. Ik denk dat als we dat in de winter kunnen oplossen, we de coureurs in ieder geval een stabiele basis kunnen bieden en van daaruit verder kunnen ontwikkelen."