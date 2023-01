Lars Leeftink

Begin december werd er door de Formule 1 op het oog definitief een streep gezet door de Grand Prix van China, die in 2019 voor het laatst verreden werd. De deur lijkt nu toch weer een beetje open te staan voor 2023.

Dit weet Motorsport.com te melden. De geruchten zijn dat de organisatie van de Grand Prix in China de gesprekken met de Formule 1 weer heeft geopend. Dit in een poging om de race alsnog toe te voegen aan de al zo volle kalender voor het seizoen 2023. De reden achter deze verandering is het feit dat de strenge regels omtrent corona in China de afgelopen maanden drastisch zijn verminderd en er meer vrijheid is voor zowel de burgers als voor evenementen. China deelt de cijfers van coronagevallen niet meer met de wereld, ondanks dat het de cijfers nog wel in de gaten blijft houden.

2023

De race zou plaats gaan vinden in het weekend van 14 tot en met 16 april. Vrijwel direct na de bekendmaking van de kalender gingen veel mensen er al vanuit dat China geschrapt zou worden van de kalender vanwege de problemen met corona in het land. Dit gebeurde begin december dan ook, waarna onder meer Portugal en Turkije als landen werden genoemd die mogelijk als vervangers kunnen dienen. De vraag is nu vooral of dit nog gaat gebeuren, of dat de Grand Prix van China toch door zal gaan. De tweede vraag is vervolgens of het dan ook in april 2023 gaat zijn of op een ander moment.

2019

De laatste Grand Prix van China was in 2019, toen Lewis Hamilton de race won. Daarvoor waren het Daniel Ricciardo (2018), Hamilton (2017), Nico Rosberg (2016), Hamilton (2015 en 2014) en Fernando Alonso (2013) die de race wonnen. Max Verstappen heeft dus nog nooit de eer gehad om de Grand Prix van China te winnen. Wellicht dat er in 2023 nog een kans komt, maar het is ook goed mogelijk dat het daarna nog kan. De race staat nog tot eind 2025 op de kalender.